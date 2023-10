Remy Ramjiawan

Het is tegenwoordig meer dan ooit te horen langs de circuits: het boegeroep. Ook in Austin was het weer raak. Toen Max Verstappen op het podium stond kwam er wat boegeroep zijn kant op, maar ook waren er fans van Sergio Pérez die door het Wilhelmus heen de naam van de Mexicaan scandeerden. Volgens oud-Formule 1-coureur Timo Glock is het onbegrijpelijk dat dit vandaag de dag in de sport gebeurt.

Het 2023-seizoen van Red Bull Racing en dan met name Verstappen is uiterst dominant te noemen. Niet iedereen is natuurlijk even blij met de prestaties van de 26-jarige Red Bull-coureur en dat is tegenwoordig vaak te horen. In het verleden gebeurde het ook bij Sebastian Vettel en Lewis Hamilton, maar daar waar de sport er destijds nog haar afkeer tegen uitsprak, is ook dat tegenwoordig niet meer aan de orde. Glock gaat in zijn column voor Sky Deutschland in op de ongeregeldheden.

De 41-jarige Glock plaatst in zijn column vraagtekens bij het boegeroep: "Waarom Max Verstappen werd uitgejouwd na zijn overwinning in Austin is voor mij onbegrijpelijk." Hoewel Verstappen en Pérez misschien binnenskamers prima met elkaar door één deur kunnen, staan de fans van de coureurs lijnrecht tegenover elkaar. Het kan te maken hebben met de titelstrijd of het gebrek daaraan. Pérez heeft de afgelopen maanden geen beste vorm laten zien en volgens sommige fans van de Mexicaan heeft dat te maken met de RB19, die in hun ogen te veel de kant van Verstappen opgaat.

'Dit mag niet gebeuren

Ook staat de positie van de 33-jarige Checo bij Red Bull ter discussie en ook dat kan volgens Glock de oorzaak zijn. "Misschien komt het door de kwestie tussen Sergio Pérez en Red Bull, maar Verstappen heeft daar niets mee te maken. Daarom kan ik het totaal niet begrijpen", zo gaat Glock verder. Voor hem is het dan ook een gemiste kans, want daardoor zouden we bijna de prestaties van de Limburger vergeten. "Het is jammer voor de sport, want Verstappen is een uitzonderlijke atleet die dit jaar een ongelooflijke prestatie heeft geleverd. In mijn ogen is dit een absolute no-go, dit mag niet gebeuren", aldus Glock die de sport oproept om in te grijpen.