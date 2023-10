Remy Ramjiawan

Zaterdag 21 oktober 2023 21:32

Voor Sergio Pérez zat er tijdens de Sprint Shootout niet meer in dan een zevende tijd. De Mexicaan gaf een halve seconde toe op de tijd van polesitter Max Verstappen en zal een inhaalrace moeten gaan inzetten om het podium te gaan bereiken.

'Checo' kent een wisselvallig 2023-seizoen, waarin er meerdere keren kritiek op zijn positie bij Red Bull Racing is gekomen. De afgelopen dagen heeft de Red Bull-coureur aangegeven dat hij in Austin het tij wil gaan keren, voordat het spektakel volgend weekend afreist naar Mexico. Tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag, wist Pérez niet verder te komen dan P9 als startpositie. Voor de sprintrace die om 00:00 uur zal gaan beginnen, moet de Mexicaan de wedstrijd aanvangen vanaf de zevende plek.

Iets te veel van de banden gebruikt

Tijdens de Sprint Shootout wordt de bandenkeuze verplicht door Pirelli en daar worstelde Pérez toch wel even mee. "Het is altijd erg hectisch om door te gaan met het beperkte aantal setjes banden. Je weet niet precies hoeveel marge je zal hebben en wat de baanevolutie gaat doen", zo wijst de 33-jarige coureur bij Sky Sports F1 naar de moeilijkheden. Uiteindelijk was het bandenmanagement niet helemaal op orde, zo legt hij uit. "Helaas hebben we iets meer van de banden gebruikt, dan we zouden willen. Om dan uiteindelijk in SQ3 maar één poging te doen op de zachtste band, is erg tricky. Ik denk dat we het maximale eruit hebben gehaald, wat mogelijk was met de beperkingen."

Data verzamelen

De Mexicaan knokt nog altijd met Lewis Hamilton om de tweede plek in het kampioenschap. Checo heeft daarin nog altijd een voorsprong van dertig punten op de Engelsman en dus zijn alle punten welkom. Toch legt hij uit dat het accent tijdens de sprintrace vooral zal liggen op het verzamelen van data voor de Grand Prix van zondag. "Het zal vooral interessant worden om te zien waar we staan in de longruns. Dat wordt ons hoofddoel, om dat uit te gaan zoeken."