Lars Leeftink

Woensdag 18 oktober 2023 11:54 - Laatste update: 11:56

Lawrence Stroll, eigenaar van het Formule 1-team van Aston Martin, kijkt met 'jaloezie' naar de zeges die Max Verstappen en Red Bull Racing in 2023 weten te verzamelen. Toch heeft hij ook een waarschuwing in huis voor 2024, mede door de nieuwe fabriek die het team sinds deze zomer in gebruik heeft genomen.

Red Bull won in 2023 zestien van de zeventien races en stond alleen in Singapore niet op het podium, een circuit dat het team al jaren niet ligt. In beide kampioenschappen heeft Red Bull de titel al gepakt en kan het met Verstappen nu vooral op jacht naar meer records. In gesprek met Sky Sports zegt Stroll dat hij met jaloezie kijkt naar de prestaties en het aantal zeges van Red Bull in 2023. "Ik ben daar heel erg jaloers op. Zij hebben vanzelfsprekend hun werk goed gedaan en ze genieten van wat ze aan het doen zijn, dus daarvoor neem ik mijn pet af."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner reageert op geruchten rondom Marko: "Zie geen reden tot verandering"

Inperken Red Bull

Volgens Stroll is het geen optie om Red Bull met reglementen en andere wijzigingen minder snel en dominant te maken. Volgens de Canadees staat de Formule 1 er sowieso al beter voor dan in het vorige tijdperk het geval was door de regels die de FIA heeft doorgevoerd. "Het veld is gelijker geworden door het budgetplafond, dat was de afgelopen jaren niet zo. Ik denk dat wij allemaal ons werk beter moeten doen, dan kunnen we ze inhalen." Stroll is echter optimistisch voor volgend seizoen dankzij de nieuwe fabriek van Aston Martin en hoopt met zijn team de regerend wereldkampioen Verstappen en Red Bull Racing wat vaker uit te kunnen dagen. "De auto van vorig jaar was gebouwd in een fabriek van 33 jaar oud, de auto voor volgend jaar komt van onze nieuwe campus. Het is daar heel anders dan dat we gewend zijn. Het brengt een state-of-the-art-fabriek naar een state-of-the-art-bedrijf."

Stroll en Alonso

Stroll is tevens lovend over Alonso, die in 2023 alles uit de auto van Aston Martin weet te halen en meedoet om P3 en wellicht P2 in het kampioenschap bij de coureurs. "Hij heeft de energie van een 22-jarige. Hij voelt zich onderdeel van het team, is duidelijk erg getalenteerd en een fantastische ambassadeur voor ons. Alles is mogelijk. Voor nu heeft hij nog een contract voor volgend jaar, we kijken daar enorm naar uit." Lance Stroll, die dit jaar veel kritiek ontvangt, wordt gesteund door zijn vader. "Hij begon het jaar met een achterstand door de gebroken polsen. Dat was heel erg uitdagend, maar hij heeft het goed gedaan. Daarna kreeg hij heel wat pech. Hij had daarna wat motorproblemen en had ook nog de kapotte achtervleugel. De helft had niets met zijn eigen mogelijkheden te maken. Hij heeft jammer genoeg erg veel pech gehad."