Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag heeft Daniel Ricciardo, zonder officiële bevestiging van AlphaTauri, al een hint gegeven over het feit dat hij in Austin waarschijnlijk weer in de AT04 zit, heeft Sergio Perez van zich laten horen na geruchten over zijn mogelijke pensioen in Mexico, kwamen er geruchten naar buiten dat de bom binnen Red Bull Racing dankzij een machtsstrijd op het punt van ontploffen staat en zorgde Red Bull ook voor behoorlijk wat opschudding door een tweet na het nieuws over het nieuwe contract voor de Grand Prix van België. Dit is de GPFans Recap van 14 oktober.

Red Bull zorgt voor flinke opschudding met tweet over deal GP België

Red Bull Racing, dat in 2023 het dominant team is gebleken, is de gemoederen flink bezig aan het houden tijdens een week zonder race. De geruchten over de toekomst van Sergio Pérez blijven komen en daar doet het team uit Milton Keynes nu ook aan mee, bewust of onbewust. Meer lezen? Klik hier!

Marko zag Wolff grote fout maken: "Hij deelde mijn enthousiasme over Verstappen niet"

Red Bull-adviseur Helmut Marko, de Oostenrijker die al jaren onderdeel is van het succes van het team in de Formule 1, heeft een onthulling gedaan over een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de koningsklasse, toen Mercedes-baas Toto Wolff aanvankelijk twijfelde aan de buitengewone talenten van een toen nog jonge Max Verstappen. Meer lezen? Klik hier!

'Machtsstrijd Red Bull: toekomst Marko, Tsunoda en Pérez onzeker, deze week vergadering'

Het lijkt ondanks de sportief gezien goede prestaties alles behalve rustig te zijn achter de schermen bij Red Bull Racing. Sterker nog: de bom lijkt op het punt te staan om te ontploffen. De positie van adviseur Helmut Marko zou onder druk staan, iets waar deze week over beslist gaat worden in een vergadering. Daarnaast zou Sergio Pérez een laatste kans hebben gekregen om zich te laten zien. Meer lezen? Klik hier!

Ricciardo lijkt terugkeer in Texas zelf aan te kondigen: "Ik ben terug en heb er zin in"

Een officiële bevestiging van AlphaTauri zelf is er nog niet, maar Daniel Ricciardo lijkt zijn terugkeer in de Formule 1 zelf al een beetje te hebben aangekondigd. Het zou betekenen dat er een einde komt aan het seizoen van Liam Lawson in de Formule 1, die de Australiër verving sinds het raceweekend in Nederland. Meer lezen? Klik hier!

Pérez reageert zelf op geruchten omtrent pensioen: "Wil nog drie of vier jaar in F1 blijven"

Sergio Pérez, die vol onder druk staat tijdens zijn derde seizoen bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen, lijkt met recente uitspraken definitief een einde te hebben gemaakt aan geruchten dat hij tijdens het Formule 1-raceweekend in Mexico zijn pensioen zou aankondigen. Meer lezen? Klik hier!