Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zijn licht laten schijnen op een cruciaal hoofdstuk in de geschiedenis van de Formule 1, toen Mercedes-baas Toto Wolff aanvankelijk twijfelde aan de buitengewone talenten van een toen nog jonge Max Verstappen.

In een recent interview beweerde Marko dat het talent van Verstappen 'niet duidelijk was' voor de CEO en teambaas van Mercedes, die ervoor koos om te gaan praten met vertegenwoordigers van nu Alpine-coureur Esteban Ocon. Verstappen zou uiteindelijk, ondanks de kans om bij Mercedes te tekenen, naar Red Bull te gaan. Dit omdat het team de coureur bij Toro Rosso (nu AlphaTauri) een stoeltje aan kon bieden in de toekomst. Mercedes had geen tweede team waar het talentvolle coureurs kon stallen, waardoor de Nederlander zou moeten wachten op zijn kans bij het eerste team van Mercedes. Hier koos de Nederlander dus niet voor.

Marko over Wolff

Marko's onthulling kwam aan het licht toen de Oostenrijkse nieuwszender oe24 Formule 1-legende Gerhard Berger's recente verklaring besprak, waarin hij beweerde dat Verstappen zelfs beter is dan de iconische Ayrton Senna. Marko geeft aan dat Wolff dit in eerste instantie niet zag in Verstappen. "In eerste instantie deelde hij mijn enthousiasme voor Max niet. Toen maakte ik als eerste die vergelijking. Hij [Wolff] zei toen: 'Zo is het wel genoeg!'"

Over het hoofd gezien

Marko onthulde dat Wolffs kijk op Verstappen in de beginperiode verre van enthousiast was. "De heer Wolff merkte destijds ook op dat het talent niet duidelijk zichtbaar was", herinnert de 80-jarige zich. "En [als manager] ging hij vervolgens voor Ocon." Ocon zou uiteindelijk geen kans krijgen bij Mercedes, precies de reden waarom Verstappen destijds besloot niet naar Mercedes maar naar Red Bull te gaan, en uiteindelijk naar Force India/Racing Point te gaan voor het seizoen 2017 en 2018. Sinds 2019 rijdt hij voor Alpine (in 2019 nog Renault) en heeft hij zich tot vaste kracht ontwikkeld. Verstappen is in de tussentijd drie keer wereldkampioen geworden en is nu onbetwist de beste coureur van de koningsklasse.