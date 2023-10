Red Bull zorgt voor flinke opschudding met tweet over deal GP België

Red Bull houdt de gemoederen flink bezig. De geruchten over de toekomst van Sergio Pérez blijven komen en daar doet het team uit Milton Keynes nu ook aan mee.

Pérez staat zwaar onder druk na een serie tegenvallende wedstrijden. Hoewel hij in de openingsfase van het seizoen serieus een gooi leek te kunnen doen naar de wereldtitel, mag hij tegenwoordig al blij zijn als het lukt om Q3 te halen. Eerder deze week ging het gerucht dat hij in Mexico zijn afscheid van de Formule 1 aankondigt, al werd dat al snel weer ontkend.

De reactie van Red Bull op het nieuwe Formule 1-contract voor de Grand Prix van België zorgde echter opnieuw voor onrust. Op de bijgevoegde foto zien we namelijk niet Max Verstappen naast Pérez, maar is de Mexicaan vervangen door Daniel Ricciardo. Puur toeval, of loopt het social media-team van Red Bull vooruit op de feiten?

De afbeelding is afkomstig uit een video van Verstappen en Ricciardo, gemaakt in 2017. Destijds waren de twee nog teamgenoten bij Red Bull en maakten ze samen de ene na de andere virale video. Dat neemt niet weg dat de timing ongelukkig is en dat het op X behoorlijk onrustig werd onder de Formule 1-minnende gebruikers.

You've started removing Checo from the picture slowly 😭.



RB family is not a good family 😩 — Elias (@elias_ochako) October 13, 2023

Daniel Riccardo in the picture eh?



That Reddit post looking more and more legit. — Kasey Moore (@kasey__moore) October 13, 2023

I ONLY JUST REALISED WHO WAS NEXT TO MAX 😭😭😭😭 — Nathan (@nathan_1617) October 13, 2023

What is the need to make these posts? I don't remember a campaign of a team against its own driver as great as this since Alonso in McLaren 2007, red Bull because they behave like that against Checo? — ToPiTu (@bytopitu) October 13, 2023

do you know something admin? 👀 — leonor (@leclercfea) October 13, 2023

