Sergio Pérez, aan zijn derde seizoen bezig als teamgenoot van Max Verstappen bij wereldkampioen Red Bull Racing, lijkt met nieuwe uitspraken definitief een einde te hebben gemaakt aan geruchten dat hij tijdens het Formule 1-raceweekend in Mexico zijn pensioen zou aankondigen.

Verstappen is, sinds Pérez in 2021 bij Red Bull Racing is gekomen, drie keer achter elkaar wereldkampioen geworden. Red Bull Racing won in 2022 en 2023 het kampioenschap bij de constructeurs, waardoor het succes met Pérez als teamgenoot van Verstappen - zeker ten opzichte van de periode met Pierre Gasly en Alex Albon als teamgenoten van de Nederlander - niet te betwisten valt. Toch is er het hele seizoen al veel speculatie over het mogelijk vervangen van de Mexicaan, zeker omdat hij in 2023 niet beter presteert dan in de voorgaande jaren het geval was en alleen tijdens de eerste vier races in de buurt kon blijven van Verstappen. De Mexicaan vecht in 2023 wederom voor P2, dit keer met Lewis Hamilton en Fernando Alonso, terwijl hij over de betere auto beschikt. Het kamp van Pérez reageerde al op geruchten dat Pérez in Mexico met pensioen zou gaan door tegenover GPFans te stellen dat het 'een hoop onzin' is. De Mexicaan liet eerder zelf ook al zoiets doorschemeren, maar heeft nu wat uitgebreider gereageerd om de geruchten de kop in te drukken.

Pérez reageert

In een zoom call die rondgaat op X (voormalig Twitter), heeft Pérez nu ook zelf gereageerd op de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull. "Ik heb een contract bij Red Bull voor 2024 en volgend jaar is het belangrijk om een goed jaar te hebben, ik denk dat ik nog veel te geven heb. Ik hoop en wil nog drie of vier jaar in de Formule 1 blijven." Voorlopig is de Mexicaan dus niet van plan zelf bij het team te vertrekken dat momenteel de Formule 1 domineert.

2024

Dit, gecombineerd met de eerdere worden van Christian Horner en Helmut Marko, zorgt ervoor dat de kans vrij groot is dat Pérez in 2024 ook gewoon teamgenoot van Verstappen zal zijn bij Red Bull. Volgend jaar zal Red Bull dan wel een beslissing moeten nemen over het stoeltje naast de drievoudig wereldkampioen, Onder meer Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo (volgend jaar coureurs van AlphaTauri) en Liam Lawson (ook in 2024 reservecoureur van Red Bull en AlphaTauri) jagen op het stoeltje van de Mexicaan, waarbij zeker Tsunoda en Lawson na wens presteren en Ricciardo binnen Red Bull goed lijkt te liggen vanwege zijn succes in het verleden bij het team. Een goed seizoen is volgend jaar voor de Mexicaan dus noodzakelijk om ook in 2025 een kans te krijgen.