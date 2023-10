Brian Van Hinthum

Vrijdag 13 oktober 2023 07:59

Het raceweekend in Qatar werd ontsierd door een flink aantal incidenten als gevolg van de verstikkende hitte tijdens de Grand Prix. Michael Bleekemolen vindt het onverantwoord wat er gebeurd is, komt met een anekdote uit zijn eigen loopbaan en oppert oplossingen voor de toekomst.

Voorafgaand aan het raceweekend in Qatar werden er al aan verschillende kanten zorgen kenbaar gemaakt over de zware omstandigheden die de coureurs en teams te wachten stonden tijdens de zeventiende Grand Prix van het seizoen. Hoewel de race in de avond werd gereden, waren de temperaturen en luchtvochtigheid nog altijd van een loodzwaar niveau. Het kwik in het cockpit naderde zelfs temperaturen tot vijftig graden Celsius. Tijdens en na de race was het voor het oog van de hele wereld zichtbaar hoe zwaar de omstandigheden waren. Zo moest Sargeant noodgedwongen de strijd staken, terwijl Esteban Ocon na afloop kenbaar maakte overgegeven te hebben in zijn helm. Ook zouden meerdere coureurs flauwgevallen zijn in het medisch centrum na afloop.

Zelf meegemaakt

Bleekemolen kan in zijn lange racecarrière natuurlijk buigen over een hoop ervaring en verhalen en heeft wel eens hetzelfde meegemaakt. Hij weet dus hoe zwaar het is geweest voor de coureurs. "Ik heb dit jaar in Valencia, Rome en Tsjechië ook 36 tot 40 graden meegemaakt. Ik moet zeggen, ik vind het een beetje onverantwoord worden. Ik kan me goed voorstellen wat ze hebben meegemaakt", vertelt hij tegenover GPFans. Hij stipt het aan met een voorbeeld. "Ik stap zelf uit de auto in Rome en moest eruit kruipen omdat er geen deur zit in een NASCAR. Toen zag ik mijn teamgenoot uitstappen die meteen in elkaar zakt en bijna bewusteloos in zijn eigen braaksel ligt te stikken. Naast me ging iemand op de brancard aan het zuurstof richting de EHBO. Ik stap uit en dacht dat het wel ging. Ik vermoedde al dat het ging gebeuren. Drie seconden later moest ik een stoel hebben en ben ik gaan zitten. Het was zó vreselijk zwaar."

Oplossingen

Dit soort omstandigheden kun je volgens Bleekemolen dan ook niet trainen. "Je kunt hier niet meer op trainen. Ik weet dat Formule 1-coureurs wel eens in de sauna zitten te fietsen en trainen. Je kunt dit niet meer evenaren op wat voor manier. Je komt daar ineens mee in aanraking. Dat moet je maar aankunnen. Ik kan me voorstellen dat hier een aantal dingen zijn gebeurd, waarvan de FIA zegt dat dit niet meer mag omdat het gevaarlijk kan zijn. Ook al ben je dertig, maar je hart kan ook een keer stoppen met zoiets." Hij denkt hardop na over oplossingen: "Dit was zeker niet veilig. In gesloten auto's heeft de FIA al regelmatig airco's verplicht gesteld. Die kun je natuurlijk afzetten want dat scheelt ook 2 pk. Die zou je verplicht aan kunnen laten zetten. Die Formule 1-coureurs zitten gelukkig wel buiten, maar hebben ook nog eens die vreselijke G-krachten om te verwerken. Wat ze eraan moeten doen? De race uitstellen. Nog later rijden. Zorg ervoor dat je niet in die landen rijdt waar het zo heet is. Niet naar die warme periodes in die landen", besluit de Amsterdammer.