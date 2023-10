Vincent Bruins

Donderdag 12 oktober 2023 11:23 - Laatste update: 13:43

Bernie Ecclestone heeft toegegeven fraude te hebben gepleegd. De voormalig Formule 1-baas gaf maar liefst vierhonderd miljoen Britse pond in een trust in Singapore niet aan. Dat weet de BBC te melden.

Ecclestone heeft een enorme rol gespeeld in de geschiedenis van de Formule 1. Hij probeerde zich in 1958 te kwalificeren voor de Monaco Grand Prix met Connaught, voordat hij de rol als manager aannam voor onder andere Stuart Lewis-Evans en Jochen Rindt, de wereldkampioen van 1970. Vervolgens investeerde de Brit in Brabham, nadat oprichter Jack Brabham met pensioen was gegaan, en werd teambaas van de renstal die uiteindelijk met kampioen werd met Nelson Piquet. Ecclestone richtte ook de Formula One Constructors' Association op wat hem uiteindelijk alle televisierechten in de Formule 1 zou opleveren voor een bedrag van een miljoen dollar. Deze rechten waren door de populariteit eind 90-er jaren zo'n 800 miljoen dollar waard. Ecclestone deed afstand van zijn positie als algemeen directeur van de Formula One Group, waaronder Formula One Management viel dat ging over de commerciële rechten van de koningsklasse, toen Liberty Media het overnam in 2016.

Schuldig gepleit

De 92-jarige miljardair heeft nu toegegeven fraude te hebben gepleegd in juli 2015. Hij heeft in die periode maar liefst £400.000.000 niet bekendgemaakt aan de regering. Deze honderden miljoenen werden in een trust in Singapore gestopt. Een 'settlor' stopt zijn of haar vermogen in een trust en dat wordt vervolgens toevertrouwd aan derden, zogeheten 'trustees'. Het juridische eigenaarschap wordt overgedragen aan de 'trustee', met de 'beneficiary' als de begunstigde van de trust. Toen hij donderdag voor het Southwark Crown Court verscheen, zei hij tegen de rechter: "Ik pleit schuldig", nadat hij eerder onschuldig had gepleit. Ecclestone zou volgende maand voor de rechter verschijnen. Omdat hij schuldig heeft gepleit, wordt hiermee een rechtszaak vermeden, maar hij moet nu uiteraard wel de achterstallige belastingen terugbetalen. Dit is een bedrag van £635.000.000. Daarnaast heeft hij een voorwaardelijke celstraf gekregen van 17 maanden.

Belastingen

Ecclestone werd aangeklaagd na een "complex en wereldwijd" belastingonderzoek door de HM Revenues and Customs (HMRC). Volgens aanklagers had hij slechts één trust, die namens zijn dochter was opgericht, aangegeven bij de belastingsdienst. Onderzoekers kregen bewijs in handen dat hij baat kon hebben bij de regeling, terwijl Ecclestone had verklaard "niet de oprichter of begunstigde van een trust in of buiten het Verenigd Koninkrijk" was. Volgens aanklager Richard Wright KC willens en wetens een "onwaar of misleidend" antwoord had gegeven aan de HMRC. Ecclestone erkent nu dat het verkeerd was om de vragen zo te beantwoorden en accepteert dat hij belasting verschuldigd is met betrekking tot deze zaken.