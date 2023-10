Lars Leeftink

Red Bull Racing staat richting 2024 voor een mogelijk dilemma: blijft Sergio Pérez, die een wisselvallig seizoen kent bij de wereldkampioen van de constructeurs, voor het team rijden of gaat Max Verstappen al in 2024 een nieuwe teamgenoot krijgen? Allard Kalff en Kees van de Grint hebben zo hun twijfels of er pas in 2025 afscheid genomen gaat worden.

Daar waar Verstappen het maximale uit de RB18 en RB19 wist te halen en nog steeds haalt, met twee kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs als resultaat, gaat het bij Pérez een stuk moeizamer. Net zoals vorig jaar gaat de Mexicaan het al lastig genoeg krijgen om P2 in het kampioenschap te veroveren. Vorig jaar eindigde hij nog achter Charles Leclerc op P3, terwijl dit jaar Lewis Hamilton en Fernando Alonso niet zo'n hele grote achterstand hebben op de Mexicaan. Pérez heeft nog contract tot eind 2024, maar het hele seizoen zijn er al geruchten over een mogelijk vertrek voor het seizoen 2024 begonnen is. Dit is overigens iets wat adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner al vaak hebben ontkracht.

Toekomst Pérez

Van de Grint zegt in het programma Slipstream bij Viaplay dat het vanuit Red Bull wel erg rustig bleef wat betreft het analyseren van de race van Pérez. "Het was wel rustig na de race, ik heb van Marko niks gehoord. Er was voldoende reden voor hem om te flippen. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dit stilte voor de storm is. Ik denk wel dat er wat gebeurt als zijn tweede plek in het kampioenschap bevestigd is. Dan wordt hij eruit gegooid."

Pérez en Ricciardo

Kalff denkt dat het voor Red Bull niet makkelijk zal zijn om van de Mexicaan af te komen. Daarom denkt Kalff dat de Mexicaan vooral naar zichzelf moet kijken. "Hij zal een waterdicht contract hebben voor volgend jaar. Ik zal wel met hem gaan zitten en zeggen: Sergio, vriend, zo gaat het niet. Als Pérez zelf in de spiegel kijkt, dan moet hij toch ook tot de conclusie komen dat het zo niet gaat. Moet hij dit dan wel willen?" Toch denkt Kalff dat Ricciardo geen logische opvolger is om naast Verstappen te gaan rijden. "Ik zie daar [Ricciardo naar Red Bull] het nut niet van in. Zet dan Tsunoda naast Verstappen. Als je dan toch iemand anders doet, doe dan niet Ricciardo."