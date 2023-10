Lars Leeftink

Max Verstappen werd afgelopen weekend voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1, maar wil ook buiten zijn eigen prestaties wat doen voor de sport. De Nederlander wil proberen talentvolle simracers een kans te geven, in de Formule 1 of in een andere raceklasse.

Met zijn prestaties alleen al heeft Verstappen veel los weten te maken in de F1-wereld. Zo heeft hij met het seizoen 2021 en 2022 veel fans naar de Formule 1 gebracht en is er een ander type F1-fan afgekomen op de sport, terwijl de sport nu ook in Nederland hard blijft groeien en er al jaren weer een Dutch Grand Prix is in de Formule 1. Ook op het gebied van simracen heeft Verstappen al veel impact gehad, simpelweg door mee te doen aan veel populaire simraces.

Talenten simracen

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat hij in de toekomst grote talenten op het gebied van simracen, iets wat Verstappen zelf ook graag en vaak doet, wil helpen om een kans te maken een stoeltje of rol bij een F1-team te veroveren. "Ik zie potentie in sommige van die jongens. Zij zouden het in de echte wereld ook kunnen maken. Hopelijk kan ik over een paar jaar een manier vinden om simracers in een echte [race]auto te zetten."

Niet per se F1

Toch moet het niet gezien worden als een plan om deze simracers per se naar de Formule 1 door te laten stromen. Ook andere raceklassen, zoals endurance, kunnen als doel worden gezien. "Dat betekent dus niet dat ze tot de Formule 1 zullen doorstromen, maar dat kan wel een zitje in de enduranceracerij of wat dan ook zijn. Dat is iets waar ik erg gepassioneerd over ben en hopelijk kan ik dat snel voor elkaar krijgen."