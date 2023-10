Vincent Bruins

Zondag 8 oktober 2023 22:48 - Laatste update: 22:50

De wedstrijdleiding heeft haar oordeel geveld over twee incidenten waarbij Lewis Hamilton betrokken was. De zevenvoudig wereldkampioen krijgt na de Grand Prix van Qatar een reprimande en een flinke boete.

Mercedes maakte een dramatische start mee op het Lusail International Circuit. George Russell begon als tweede op de mediumband en Hamilton kwam vanaf P3 iets beter weg op de softs. Hamilton probeerde langs de buitenkant van Russell te gaan, maar stuurde wellicht wat te vroeg in. Ze raakten elkaar en Hamilton eindigde met drie wielen op zijn W14 in de grindbak. Hij wees eerst met het vingertje naar Russell, maar heeft sinds hij de herhalingen heeft gezien, zich verontschuldigd. De crash tussen de teamgenoten was niet het enige dat door de FIA werd onderzocht. Hamilton werd ook nog op het matje geroepen, omdat hij de baan zonder toestemming zou zijn overgestoken.

Artikel gaat verder onder video

Geen straf voor crash, wel voor oversteken circuit

De stewards vonden dat beargumenteerd kan worden dat Hamilton voor het grootste deel de schuldige was voor de crash bij de start, toch houden ze er rekening mee dat hij, Russell en Max Verstappen driedik zij-aan-zij reden. Het wordt door de wedstrijdleiding daarom als een typische 'ronde 1, bocht 1'-incident gezien. Niemand werd voor de crash zelf bestraft.

Voor het oversteken van de baan zonder toestemming heeft Hamilton een reprimande en een boete gekregen. Hij overschreed namelijk artikel 26.7 van de sportief reglementen. Hamilton heeft zich verontschuldigd bij de stewards en realiseert zich dat hij zichzelf in een gevaarlijke situatie bracht. Toch bedraagt de boete maar liefst €50.000. De helft daarvan moet hij nu betalen. De andere €25.000 moet hij betalen als hij het ergens dit seizoen opnieuw doet.