Remy Ramjiawan

Zondag 8 oktober 2023 15:02

De FIA heeft besloten dat er maximaal achttien ronden per stint mag worden gereden op de banden tijdens de Grand Prix van Qatar. Dat betekent voor de strategisten van de teams weer een heleboel rekenwerk en omdat niet iedereen hetzelfde aantal banden overheeft, kan dat weer voor een aantal interessant tactieken zorgen.

Afgelopen vrijdag ontdekte bandenleverancier Pirelli een aantal scheuren in de zijwand van de banden. Uit voorzorg werd de baan in bocht 12 en 13 aangepast, ook kregen de coureurs voor de Sprint Shootout van zaterdag, nog tien minuten de tijd om de nieuwe lijnen te ontdekken. Om de veiligheid van de coureurs te waarborgen dacht de internationale autobond mogelijk aan een verplichte driestopper voor de Grand Prix van Qatar op zondagavond. Dat plan is er doorheen gekomen, zij het via een omweg. Zo heeft de FIA een driestopper niet verplicht, wel mogen de coureurs maximaal achttien ronden per stint afleggen en daarmee moeten er alsnog drie pitstops worden gemaakt in de 57 ronden tellende race.

Bandenkeuzes

Voor de race op het Losail International Circuit geldt dat, net als in de andere races, coureurs minimaal op twee verschillende compounds moeten gaan rijden. Soms worden er ook banden gebruikt die al eens zijn ingezet tijdens de kwalificatie. Ook die ronden gaan van de maximale achttien ronden af. Voor drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, die vanaf pole position vertrekt, betekent het hoogstwaarschijnlijk twee stints op mediumbanden en één stint op de harde compound. De Nederlander heeft namelijk geen softbanden meer over. Geroge Russell, startend vanaf de tweede plek, zit in hetzelfde schuitje, maar heeft extra set gebruikte mediumbanden over. Lewis Hamilton vertrekt zondagavond vanaf de derde plek en beschikt nog over een vers setje rood, maar tijdens de Sprintrace werd al duidelijk dat daar niet lang op geracet kon worden. Toch kan de Brit wellicht wel gebruik maken van de zachtste band, tijdens een late safety car.