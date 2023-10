'FIA hakt knoopt door over mogelijke verplichte driestopper tijdens GP van Qatar'

Remy Ramjiawan

Zondag 8 oktober 2023

Pirelli heeft samen met de FIA besloten dat een driestopper in Qatar niet wordt verplicht. Er zit nog wel een addertje onder het gras, want er komt namelijk wel een maximaal aantal ronden voor de banden in Qatar. Dat staat op maximaal achttien ronden per stint en dus heeft de FIA via een omweg alsnog een driestopper verplicht, zo laat de doorgaans betrouwbare Formule 1-journalist Adam Cooper weten.

De bandenslijtage is in Qatar toch wel een dingetje, zo is gebleken. Pirelli heeft samen met de FIA de banden na de eerste vrije training onderzocht en het bleek dat er diverse scheuren in de zijwanden en toplaag te bespeuren waren. Het onderzoek vond plaats op banden die zo'n twintig ronden waren gebruikt, maar de scheuren waren ook te zien op rubber dat minder lang onder de auto's waren geschroefd. Na de Sprintrace werden de banden geanalyseerd door Pirelli en afhankelijk daarvan werd er besloten of er een verplichte driestopper moet worden ingelast.

Maximaal aantal ronden

De FIA lijkt bewust te hebben gekozen voor de route om een driestopper niet te verplichten. Mocht de autobond dat namelijk wel doen, dan hadden teams alsnog een langere stint dan de twintig ronden kunnen inplannen, om vervolgens in de twee andere stints dat te compenseren. De Grand Prix wordt namelijk verreden over 57 ronden. Nadat de FIA had ontdekt dat er haarscheurtjes in de banden waren gevonden, kwam het orgaan al met het advies om niet langer dan twintig ronden op de banden te rijden. Het lijkt erop dat de internationale autosportbond daar nu bij is gebleven en dat zelfs heeft verscherpt naar maximaal achttien ronden.