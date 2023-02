Mercedes op Paul Ricard voor dag twee van bandentest Pirelli

Remy Ramjiawan

Donderdag 2 februari 2023 07:01

Mercedes gaat donderdag beginnen aan de tweede testdag voor Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier is hard aan het werk om de banden voor het 2023-seizoen zo optimaal mogelijk af te leveren en daar zijn de benodigde uren op de baan voor ingepland.

Voor de tweedaagse testsessie heeft Mercedes Lewis Hamilton en George Russell naar Frankrijk toegestuurd. Het duo zal het aankomend jaar de kleuren van het team verdedigen en testen de banden voor het nieuwe seizoen. Het circuit van Paul Ricard is weliswaar van de Formule 1-kalender verdwenen, maar als testcircuit is het uitermate geschikt. Pirelli werk het drukke testprogramma af, voordat het seizoen over een kleine maand van start gaat.

Testen

Zoals bekend gemaakt is in november 2022, werkte het Italiaanse bedrijf samen met de FIA om enkele extra bandentests uit te voeren voor haar 2023-compounds, omdat het niet in staat was om genoeg sessies te draaien tijdens de hectische tweede helft van de 2022-seizoen. Elk team krijgt de gelegenheid om namens Pirelli het hele seizoen te testen, waarbij de Zilverpijlen op 1 en 2 februari een tweedaagse test doen op Paul Ricard. Russell heeft woensdag achter het stuur van de Mercedes W13 gezeten voor circuittijd, terwijl Hamilton donderdag de kans krijgt om de nieuwe banden uit te testen. AlphaTauri neemt het testwerk vanaf 3 februari over.

Het volledige schema

Datum Teams Circuit Type band 3 - 4 december Alfa Romeo Paul Ricard Regenbanden 6 - 7 december Ferrari Fiorano Regenbanden 14 - 15 december AlphaTauri Portimão Droogweerbanden 1 - 2 februari Mercedes Paul Ricard Droogweerbanden 3 - 4 februari AlphaTauri Paul Ricard Regenbanden 7 - 8 februari Aston Martin en Mercedes Jerez Droogweerbanden

