Volgens Nikolas Tombazis overweegt de FIA om de 18-inch banden vanaf het nieuwe reglement achterwegen te laten. Het hoofd van de eenzitters legt bij Motorsport.com uit dat het rubber van de Formule 1-auto's weer een maatje kleiner kan worden, in de hoop om gewicht te gaan besparen.

Daar waar de Formule 1 in de afgelopen jaren veel vaker voor stratencircuits heeft gekozen, blijven de auto's ook steeds groter worden. Het kan rekenen op klachten van teams en coureurs, die moeten racen met steeds logger wordende auto's. Aan het nieuwe reglement, dat in 2026 ingaat, wordt nog steeds gesleuteld en inmiddels wordt er gesproken over een gewichtsreductie van 50 kilogram.

Kleinere auto's

"Met de afmetingen van de wielen, die smaller worden, plus de achtervleugel en de auto in het algemeen, willen we het gewicht van de auto's met ongeveer 50 kg verminderen", zo legt de Griek uit. Het idee is om de wagens kleiner en wenbaarder te maken: "Het wordt dus mogelijk om kleinere eenzitters te zien: korter en smaller. Maar we hebben het over oplossingen die nog moeten worden besproken."

Opladen elektrische motor

Met kleinere auto's komt er wel een ander probleem aan het licht. Tombazis wijst namelijk naar het opladen van de elektrische motor, wat bij zwaardere auto's gemakkelijker gaat. "Met een auto op dieet, kunnen we de bochtensnelheden iets verlagen. Omdat ze lichter zijn, zullen ze sneller gaan in een rechte lijn, maar ze zullen minder aerodynamische belasting genereren. We zullen dus de energieterugwinning van de hybride-motor moeten verhogen om voldoende prestaties tijdens de ronden te garanderen."