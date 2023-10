Remy Ramjiawan

Het team van Haas heeft voor Oliver Bearman gekozen om in te zetten tijdens twee vrije trainingen. Het is onderdeel van de verplichte rookietest, waarbij Formule 1-teams tot tweemaal toe een rookie de kans moeten geven tijdens een oefensessie.

De Britse Bearman is onderdeel van de Ferrari Driver Academy en gezien de korte lijntjes tussen het team van Haas en de renstal uit Maranello, is de keuze verklaarbaar. Bearman komt op dit moment uit voor het Formule 2-team van Prema Racing en bezet met 130 punten voorlopig de zesde plek in het kampioenschap.

Bekroning van rookiejaar in F2

"We zijn erg blij dat we Oliver Bearman deze uitstapjes in Mexico en Abu Dhabi kunnen aanbieden. Hij heeft een fantastisch rookieseizoen in de Formule 2 achter de rug, vier overwinningen zijn daar het bewijs van. Als lid van de Ferrari Driver Academy weten we dat zijn voorbereidingen tijdens deze weekenden eersteklas zal zijn. We kijken ernaar uit om Oliver in het team te verwelkomen en hem de VF-23 te laten besturen", zo laat teambaas Guenther Steiner weten op de website van het Amerikaanse team.

'Droom hier al sinds het karten van'

Ook Bearman is logischerwijs blij met de geboden kans. "Ik droom er al van om in de Formule 1 te rijden sinds ik aan het karten was, dus om dit jaar voor het eerst in een auto te rijden is heel bijzonder. Ik ben het team en natuurlijk Ferrari dankbaar dat ze me deze kans hebben gegeven. Ik werk hard om ervoor te zorgen dat ik klaar ben om het team bij beide gelegenheden zo goed mogelijk te ondersteunen", aldus de achttienjarige Bearman.