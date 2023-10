Vincent Bruins

Zondag 1 oktober 2023 19:13

Williams en ROKiT blijven verwikkeld in een juridische strijd. Het gaat om een astronomisch bedrag van 149 miljoen dollar. De rechtszaak zou plaatsvinden in Florida, maar een betrokken advocaat mag zijn beroep daar niet meer uitoefenen, en dus wordt het opnieuw ingediend in Californië.

Williams, als één van de weinig overgebleven garagistas in de Formule 1, kampte met financiële problemen en dus drie jaar geleden verkocht de Williams-familie het team aan Dorilton Capital waarna Jost Capito de rol van teambaas overnam van Claire, de dochter van oprichter Frank. Sinds afgelopen winter is Jost Capito overigens vervangen door James Vowles. De Britse renstal ging vanaf 2019 ook een driejarige deal aan met ROKiT om verzekerd te zijn van meer geld.

Artikel gaat verder onder video

Meningsverschil

Aan het einde van het eerste jaar van de samenwerking besloot ROKiT zich echter terug te trekken. Het bedrijf dat investeert in verscheidene dingen zoals telecommunicatie, drankjes en e-bikes, betaalde niet het beloofde geld voor de laatste twee seizoenen en dus werden de ROKiT-stickers van de Williams-bolides gehaald. Het team was genoodzaakt Nicholas Latifi aan te nemen als coureur naast eerst George Russell en daarna naast Alexander Albon om nog meer geld binnen te krijgen en de financiën stabiel te houden. Tijdens de pandemie waarbij de seizoensstart van 2020 werd uitgesteld, ontstond er een meningsverschil tussen beide partijen. ROKiT beweerde namelijk dat Williams had beloofd over een competitieve auto te beschikken in 2019. Volgens Williams betaalde ROKiT slechts de helft van het beloofde sponsorgeld.

OOK INTERESSANT: Williams duidelijk over toekomst Sargeant: "Willen hem in de auto hebben volgend jaar"

Opnieuw in Californië

In december 2022, na de eerste rechtszaak, kwam de Californische rechtbank met het oordeel dat Williams in totaal €30.611.960 zou ontvangen van ROKiT om het dispuut te beslechten. Omdat ROKiT nog altijd vindt dat Williams op frauduleuze wijze informatie heeft achtergehouden over of het nou wel of niet over de middelen beschikte om een competitieve auto te ontwikkelen, klaagde het bedrijf afgelopen april opnieuw het Britse team aan. Nu gaat het om een bedrag van $149.528.550 (141,2 miljoen euro). Omdat de Formule 1 tegenwoordig een connectie heeft met Miami, wilde ROKiT-baas Jonathan Kendrick dat de rechtszaak zou plaatsvinden in Florida. Kendrick had de handen ineengeslagen met Larry Klayman, een bekende advocaat die ook was betrokken in zaken tegen presidenten Bill Clinton en Barack Obama. Klayman mag zijn beroep echter niet meer uitoefenen in Florida, vanwege een andere zaak. "Ik geef niet op. We gaan de rechtszaak opnieuw indienen in Californië," heeft Kendrick nu tegenover Motorsport.com bevestigd. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt, is nog niet bekend.