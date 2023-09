Vincent Bruins

Er is nog één zitje over voor het seizoen 2024 in de Formule 1 en dat is naast Alexander Albon bij Williams. Als het aan teambaas James Vowles ligt, dan zal Logan Sargeant daar volgend jaar gewoon blijven.

Sargeant werd in 2022 vierde in het FIA Formule 2-kampioenschap en dat was genoeg om bij Williams te kunnen tekenen. De Amerikaan maakte vervolgens afgelopen maart zijn debuut in de koningsklasse in de seizoensopener in Bahrein. Punten heeft de rookie nog niet weten te scoren. Hij is met de elfde positie op Silverstone wel dichtbij geweest. Ondertussen heeft Albon al 21 punten verdiend voor het team uit Grove wat momenteel goed is voor de zevende plek in het constructeurskampioenschap. Crashes in Australië, Azerbeidzjan, Spanje, Singapore, Nederland en Japan zorgen voor een logistieke nachtmerrie bij Williams, maar Vowles laat weten Sargeant desondanks toch te willen behouden voor 2024. Felipe Drugovich zou de enige andere kandidaat voor het zitje zijn, al is ook de naam van Liam Lawson genoemd die dan op uitleenbasis van Red Bull Racing bij Williams terecht kan.

Sargeant in de auto volgend jaar

"Logan heeft hele duidelijke doelen die hij moet behalen voor het einde van het seizoen en we blijven daarin met hem samenwerken," liet Vowles weten in een video van Williams. "En dat is het belangrijke, die samenwerking. We willen hem successen zien boeken, we willen hem in de auto hebben volgend jaar. [Deze situatie] ligt ook aan ons. We hebben iemand uit de Formule 2 genomen zonder enige test op de anderhalve dag in Bahrein [tijdens de wintertests voor het begin van het seizoen] na, en hem in de auto gezet, en hem in principe maar gewoon succes gewenst voor wat een zeer uitdagend seizoen zou worden voor rookies. We hebben er toch een aantal ontzettend positieve dingen uit kunnen halen."

Vooruitgang overschaduwd door problemen

"Ten eerste heeft Logan niet dezelfde aerodynamische onderdelen op de auto gehad als Alex," vervolgde de teambaas. "We hebben upgrades op de auto van Alex zitten die niet te vinden zijn op die van Logan vanwege de tegenslagen die we hebben gehad dit jaar. Als je dus een verschil in prestaties en rondetijden ziet, is het vaak niet wat het lijkt. Om daar verder op in te gaan, als we terugblikken op Suzuka, dan ging [Logan] door het weekend heen steeds sneller en in VT3 klokte hij een tijd die gelijk was aan die van Alex, en tot aan zijn crash in de kwalificatie was hij even snel, in ieder geval binnen een tiende, en dat op een van de meest uitdagende circuits van het seizoen. De vooruitgang is er wel, maar die wordt overschaduwd door een aantal andere problemen en ook crashes. We zullen blijven werken met Logan en in hem investeren, omdat we willen dat hij successen gaat boeken in dit avontuur met ons. We zullen geen beslissingen maken [over het vervangen van Sargeant], totdat we allemaal tot de conclusie komen dat er niks meer uit te halen valt, maar daar zijn we nog lang niet."