Dinsdag 26 september 2023 16:07

Logan Sargeant heeft een aantal flinke klappers meegemaakt dit seizoen. Dave Robson, hoofd van vehicle performance bij Williams, vertelt over de consequenties van de crashes.

Sargeant is nog altijd de enige voltijds Formule 1-coureur die dit jaar nog geen punt heeft gescoord. De Amerikaanse rookie begon sterk in Bahrein met de twaalfde finishpositie, maar hij moest enkele maanden wachten totdat hij dat kon overtreffen met een elfde stek op Silverstone. Ondertussen had hij al wel wat schade gereden. Hij klapte in Australië achterop Nyck de Vries, zette zijn Williams in de muur in Azerbeidzjan, liep voorvleugelschade op in Miami, en ook in Spanje raakte hij in een vrije training de bandenstapels. Na de zomerstop crashte hij tweemaal hard op Zandvoort en onderstuurde hij tegen de muur in Singapore, terwijl hij kleurloos achteraan reed. Sargeant schreef afgelopen weekend in Japan de auto af in de kwalificatie en moest tijdens de wedstrijd opgeven met schade na een ambitieuze inhaalpoging op Valtteri Bottas.

Solide prestaties gemaskeerd door crashes

"Het is onvermijdelijk dat het op de voorpagina's komt te staan, of niet?" grapte Robson tegenover Motorsport.com over het enige voordeel van de crashes van Sargeant. De Britse engineer vervolgde op een serieuzere toon: "Ik denk dat het zijn solide prestaties een beetje maskeert en dit weekend ging het eigenlijk erg goed. Het is een ontzettend lastig circuit en hij ging er op vrijdag erg goed mee om, bouwde dat verder op op de zaterdag, maar verloor de controle in de allerlaatste bocht van zijn eerste ronde. En eigenlijk was het maar een klein foutje. Het is gewoon zo dat als je het gras raakt in die bocht, dan kom je in een boel problemen terecht en dat is erg zonde."

Niet al teveel paniek

"Maar ja, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat de crashes sinds Zandvoort zijn duidelijke, solide verbeteringen overschaduwen," concludeerde Robson. De schade zorgt ervoor dat Sargeant qua onderdelen naar oudere specificaties moet binnen een raceweekend waarin hij is gecrasht. "Voor de onderdelen die een langere levertijd hebben en die vervolgens over de hele wereld verzonden moeten worden, is het dan eigenlijk al te laat om nieuwe te maken. Zelfs als je de tijd [in de fabriek] en het geld hebt om te doen. Het zal waarschijnlijk niet teveel effect hebben op volgend jaar, omdat ik denk dat we genoeg onderdelen hebben. Het is gewoon een beetje een logistieke nachtmerrie. Hoeveel willen we eigenlijk verschepen naar het circuit? Wat versturen we naar de volgende [race]? Wat sturen we terug naar het Verenigd Koninkrijk? Er is volgens mij niet al teveel paniek, maar we moeten dat chassis wel repareren, en dat zal wat tijd innemen in de fabriek."