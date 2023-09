Dominante periode Red Bull vs Mercedes: welk team domineerde er meer?

Lars Leeftink

Sinds het nieuwe tijdperk in de Formule 1 begonnen is (2022) hebben Max Verstappen en Red Bull Racing de touwtjes stevig in handen. Het is de derde dominante periode op rij van een team en coureur, maar welke periode was nou het meest dominant?

Dominantie in de Formule 1 is, zeker sinds de invoering van het moderne puntensysteem, niks nieuws. Vaak wordt de pikorde op zijn kop gezet door een nieuw tijdperk, zoals in 2014 en 2022 is gebeurd, maar dan is er weer een ander team dat de rol van het dominante team op zich neemt. Dit gaat vaak samen met het hebben van een coureur die bijzondere kwaliteiten heeft. Sinds 2010 heeft de Formule 1 twee teams en drie coureurs gehad die een lange periode dominant waren. Welke periode was het meest dominant?

Ferrari en Schumacher (2000 tot en met 2004)

Er was echter ook een dominante periode voor de start van het moderne puntensysteem. Michael Schumacher en Ferrari bleken tussen 2000 en 2004 niet te stoppen. Ondanks dat het puntenverschil met de nummer twee (67 punten in 2002) niet te vergelijken is met de verschillende van de afgelopen jaren, was de Duitser wel dominant, Vijf titels op rij, waarvan zijn titel in 2003 (twee punten verschil met de nummer twee) eigenlijk de enige was die echt spannend was.

Tijdens al deze seizoenen werd Ferrari ook kampioen bij de constructeurs. Sterker nog, in 1999 was dit ook al het geval. Daardoor won Ferrari dus zes kampioenschappen op rij bij de constructeurs. Toch was er alleen in 2001, 2002 en 2004 echt sprake van dominante van Ferrari. In 2000 en 2003 was het spannend in het kampioenschap bij de constructeurs en werd Ferrari wel uitgedaagd.

Red Bull en Vettel (2010 tot en met 2013)

Na een periode zonder dominante factor in de sport was het vanaf 2010 de beurt aan Vettel en Red Bull om het stokje over te nemen. Vettel werd in 2010, 2011, 2012 en 2013 wereldkampioen en deed dit zeker in 2011 en 2013 met overmacht. In 2011 won hij met 122 punten verschil het kampioenschap, terwijl het in 2013 zelfs 155 punten bleek te zijn. Dit is tot de dag van vandaag nog steeds het grootste gat waarmee een coureur wereldkampioen is geworden, maar de kans is groot dat Verstappen in 2023 dit record gaat verbreken. In 2010 en 2012 was het wat spannender, want toen was het gat maar vier en drie punten respectievelijk.

Bij de constructeurs werd Red Bull van 2010 tot en met 2013 ook kampioen. In 2010 en 2012 was het nog enigszins spannend met Mercedes en Ferrari, maar in 2011 en 2014 domineerde Red Bull. Het gat was in 2014 zelfs meer dan 230 punten naar de nummer twee (Mercedes).

Mercedes en Hamilton (2014 tot en met 2020)

Vervolgens begon er in 2014 een nieuw tijdperk in de Formule 1. Het bleek tevens het begin van de langste dominante periode in de historie van de sport. Lewis Hamilton en Mercedes zouden van 2014 tot en met 2020 de sport domineren. Hamilton werd, op 2016 na (Nico Rosberg) elk seizoen kampioen en zou een reeks van twee en vier kampioenschappen achter elkaar noteren. Het enige seizoen waarin het echt spannend was, was in 2016. Toen verloor Hamilton het kampioenschap met vijf punten verschil. Tijdens alle andere seizoenen was het gat altijd meer dan 46 punten naar de nummer twee.

Bij de constructeurs was het nog minder spannend. Van 2014 tot en met 2020 werd Mercedes kampioen bij de constructeurs, terwijl het team ook in 2021 nog kampioen zou worden. Acht seizoenen op rij dus. Het enige seizoen waarin het een klein beetje spannend was, was in 2021. Toen werd Mercedes met iets minder dan 30 punten verschil met de nummer twee (Red Bull) kampioen bij de constructeurs. Verder was het gat altijd honderd punten of meer.

Red Bull en Verstappen (2022 en 2023)

De huidige dominante periode van Red Bull en Max Verstappen is amper twee seizoenen oud, maar wel met de mogelijkheid om in 2024 en 2025 nog door te gaan. Er lijkt niet veel reden te zijn om te denken dat dit niet het geval gaat zijn, gezien de huidige auto, stabiliteit binnen het team en de bizarre kwaliteiten van Verstappen om een auto nog beter te maken dan hij al is. In 2022 werd Verstappen met een recordaantal zeges en punten wereldkampioen. De Nederlander scoorde 54 punten en had 146 punten meer dan de nummer twee (Charles Leclerc), een bijna historisch groot gat. In 2023 domineert Verstappen met Red Bull nog meer en heeft hij al een record te pakken: de meeste zeges op rij (tien zeges). Hij kan zijn eigen records op het gebied van zeges, podiumplekken en punten de komende zes races met gemak nog verbeteren en kan tevens de coureur worden die met het grootste gat ooit wereldkampioen is geworden, waardoor de koningsklasse te maken heeft met het meest dominante seizoen van een coureur ooit.

Ook bij de constructeurs is het alles behalve spannend te noemen. In 2022 werd Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer kampioen bij de constructeurs door 759 punten te scoren en Ferrari (P2 met 554 punten) ruim achter zich te houden. Red Bull had tweehonderd punten meer dan de nummer twee. In 2023 is het gat zo groot dat het team nu al 623 punten gescoord heeft en wereldkampioen is bij de constructeurs. Het gat naar Mercedes is enorm (Mercedes op P2 met 305 punten), zo groot zelfs dat het al twee keer zoveel punten heeft gescoord dan Mercedes.

Conclusie

Tot nu toe kan gesteld worden dat de periode van Mercedes en Hamilton van 2014 tot 2020 de langste en tevens meest dominante periode is geweest in de Formule 1. Tijdens de periode van Vettel en Schumacher was er ook spraken van dominantie, maar was het tijdens een paar seizoenen nog wel spannend bij de coureurs of constructeurs. Hier was van 2014 tot en met 2020 eigenlijk alleen in 2016 spraken van.

Toch lijken Red Bull en Verstappen, mocht dit in 2024 en 2025 een vervolg krijgen, aanspraak te maken op de meest dominante periode in de Formule 1. Het seizoen 2023 is op zichzelf al de meest dominante die de Formule 1 zowel bij de coureurs als constructeurs ooit gezien heeft. Ook in 2024 en 2025 zullen Verstappen en Red Bull de favoriet zijn, met in 2025 op papier de grootste kans voor de concurrentie om een kans te maken. Teams las McLaren, Ferrari, Mercedes en Aston Martin moeten echter een enorme stap vooruit gaan zetten komende winter wil het in 2024 al spannend gaan worden.