Jeen Grievink

Dinsdag 26 september 2023 15:40 - Laatste update: 15:43

Lewis Hamilton sprak na afloop van de Grand Prix van Japan de hoop uit dat Mercedes deze winter een enorme stap kan zetten richting een competitieve auto in 2024. Gary Anderson, voormalig technisch directeur van Jordan en Jaguar F1, waarschuwt de zevenvoudig wereldkampioen voor te veel optimisme. "Mercedes heeft geen idee wat er mis is, laat staan hoe ze het moeten repareren", zo kopt hij in zijn column.

Volgens Anderson moet Mercedes nu echt stappen gaan maken, maar ziet hij geen duidelijke visie bij de Duitse renstal. "Er is niet veel veranderd sinds het begin van vorig jaar. Het lijkt erop dat ze een racebijeenkomst binnengaan zonder enig idee te hebben wat ze kunnen verwachten", zo klinkt het in zijn column voor The Telegraph. Volgens Anderson gaat Mercedes proberen de kant van Red Bull op te gaan komende winter, maar daar heeft hij weinig vertrouwen in. Hij wil Hamilton dan ook een waarschuwing meegeven. "Als ik bij het team (Mercedes, red.) zat, zou ik er niet op vertrouwen dat de richting die ze volgend jaar inslaan - wat die ook is - de juiste is."

Mercedes gaat visuele voorbeeld Red Bull volgen

"Ze zullen waarschijnlijk in de visuele richting van Red Bull gaan", zo vervolgt Anderson zijn verhaal. "Maar de visuele kant is slechts een klein onderdeel van de algehele prestaties van de auto." De voormalig ontwerper denkt dat Mercedes ook meer een voorbeeld moet nemen aan McLaren, dat op de achtergrond rustig haar stapjes naar voren wist te maken. "Mercedes sprak veel over het weggooien van hun vorige concept en over opnieuw beginnen, maar er kwam geen tastbare verbetering. McLaren praatte niet veel; ze kwamen gewoon met hun updates aan bij een raceweekend en zijn vooruit gegaan. Ze hebben zichzelf vanuit het slop naar het front gestuurd."

W14 en RB19 compleet verschillend

Mocht Mercedes inderdaad het concept van de RB19 willen volgen richting volgend jaar, dan wacht hen nog een grote uitdaging, denkt Anderson. "Je zou moeite hebben om twee auto's te vinden die visueel meer van elkaar verschillen dan de W14 en de RB19, vooral als je de details van de luchtinlaat van beide auto's bekijkt. Het visuele concept is compleet anders", aldus de 72-jarige Brit.