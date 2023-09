Jan Bolscher

Dinsdag 26 september 2023 10:29

Red Bull-topman Helmut Marko is onder de indruk van het bandenmanagement van Max Verstappen. De Oostenrijker vertelt dat Lewis Hamilton de enige coureur op de Formule 1-grid is die net zo goed met zijn rubber omgaat.

Verstappen kwam afgelopen zondag in Japan op dominante wijze als eerste over de streep, waarmee hij alweer zijn dertiende overwinning van her seizoen veiligstelde. De Nederlander heeft momenteel een voorsprong van 177 punten in het wereldkampioenschap op teammaat en nummer twee, Sergio Pérez. Dit betekent dat Verstappen in de resterende zes raceweekenden nog maar 3 WK-punten hoeft te scoren om zichzelf voor de derde keer op rij tot wereldkampioen te laten kronen.

Artikel gaat verder onder video

Bandenmanagement Verstappen

"Hij heeft zichzelf verbeterd qua pure snelheid en blijkbaar kan hij die performance heel makkelijk op de mat leggen", vertelt Marko tegenover Sky Germany. "Dat is ongelofelijk. Ik denk dat hij inmiddels ook de beste is in het managen van de banden. Hij rijdt hard en scherp, maar hij behoudt de volledige controle. Ik denk dat misschien alleen Lewis Hamilton dat ook in die mate kan."

Derde wereldkampioenschap

Verstappen kan op zaterdag 7 oktober voor het eerst beslag leggen op zijn derde wereldkampioenschap. Als de Nederlander op de zesde plaats of hoger eindigt in de sprintrace, is het seizoen definitief beslist. De winnaar van de sprint krijgt namelijk acht punten, de nummer twee zeven punten en zo gaat dat door tot één punt voor de nummer acht. Verstappen heeft het dus volledig in eigen hand en is niet afhankelijk van het resultaat van Pérez.