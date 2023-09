Lars Leeftink

Na afgelopen weekend, toen de Formule 1 in Suzuka was voor de Grand Prix van Japan, hebben negentien van de twintig stoeltjes een eigenaar. Er is dus nog één stoeltje beschikbaar voor 2024, met als voornaamste vraag wie dit stoeltje in 2024 gaat veroveren.

AlphaTauri besloot dat het raceweekend in Japan het moment was om hun rijdersduo voor 2024 bekend te maken. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo keren in 2024 terug om voor het team te rijden. Daarmee is inmiddels duidelijk dat negentien van de twintig huidige vaste F1-coureurs terug zullen keren voor het seizoen 2024. Het betekent ook dat er nog één stoeltje gevuld moet worden voor 2024. Williams is namelijk nog op zoek naar een tweede coureur die naast kopman Alex Albon gaat rijden.

Logan Sargeant

Op dit moment wordt het stoeltje ingevuld door Logan Sargeant, die na dit seizoen geen contract meer heeft. De Amerikaan heeft nog niet veel indruk gemaakt dit seizoen, veroverde nog geen punten en was vaak betrokken bij uitvalbeurten en crashes. Dat de Amerikaan talent heeft, is bekend, maar tot nu toe is het er in de Formule 1 nog niet uitgekomen. Als Williams een stap richting Alpine, McLaren, Mercedes, Ferrari en Aston Martin wil gaan zetten, dan moet er naast Albon iemand anders zijn die ook de nodige punten gaat veroveren.

Liam Lawson

Liam Lawson, die momenteel reservecoureur voor Red Bull en en AlphaTauri is en ook in 2024 die rol op papier gaat invullen, zou een logische vervanger zijn. Lawson heeft in de periode dat hij Ricciardo (blessure) moest vervangen bij AlphaTauri indruk gemaakt en al een paar punten veroverd. Sterker nog: tijdens elk raceweekend kon hij Tsunoda uitdagen of zelfs verslaan. De vraag is alleen of Williams het voor elkaar krijgt om Lawson bij Red Bull los te weken.

Mocht dit niet lukken en Sargeant niet de eerste of tweede optie zijn van Williams, kan het altijd proberen om Mick Schumacher los te weken bij Mercedes. Ook daar is de vraag natuurlijk of Mercedes hiermee akkoord gaat, maar de Duitser heeft verder nog nergens een stoeltje en wil graag racen. Schumacher heeft al ervaring in de Formule 1 door zijn mislukte avontuur bij Haas.

Alex Palou

Mochten Lawson en Schumacher niet overgehaald kunnen worden, dan is ook IndyCar-kampioen Alex Palou nog een optie. De coureur heeft zijn samenwerking met McLaren opgezegd en kan in 2024 terugkeren in IndyCar, maar zou ook wel zin hebben in een avontuur in de Formule 1. Williams zou een ervaren coureur als Palou het voordeel van de twijfel kunnen geven ten opzichte van een coureur voor de toekomst.

Frederik Vesti

Mocht Williams toch liever een talent in de auto hebben en het geloof in Sargeant kwijt zijn geraakt, dan kan Frederik Vesti nog een optie zijn. Vesti is onderdeel van de jeugdopleiding van Mercedes en strijdt momenteel met Theo Pourchaire om de titel in de Formule 2. Vesti heeft daar indruk gemaakt en wordt gezien als een toekomstige F1-coureur. De vraag is vooral of Williams het idee heeft dat Vesti nu al klaar is om die stap te maken.

Eigen gelederen

Tot slot is er ook nog een andere optie, een optie die Williams dit jaar ook al heeft geprobeerd: de eigen opleiding. Franco Colapinto, Zak O'Sullivan, Luke Browning en Ollie Gray zijn echter momenteel allemaal actief in de Formule 3 en zijn verre van klaar om zo'n grote stap te maken. Zak O'Sullivan, die tweede is geëindigd in het kampioenschap, zou dan de meest logische keuze zijn. Het zou echter een verrassing zijn als Williams zou besluiten om één van deze vier coureurs het stoeltje naast Albon te geven, maar niets kan uitgesloten worden.