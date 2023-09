Lars Leeftink

De bijzondere situatie rondom Sergio Pérez tijdens de Formule 1 Grand Prix van Japan afgelopen weekend heeft Red Bull een bijzondere statistiek opgeleverd. Er is ooit maar één officiële 'pitstop' gemeten die langer duurde dan die van Pérez.

Na een tijdpenalty en flink wat schade bevond Pérez zich in een uitzichtloze situatie. De kans op punten was vrij nihil en in de dertiende ronde besloot de Mexicaan de strijd op te geven. Hij deed dit echter terwijl hij nog een straf van vijf seconden moest uitvoeren. In de reglementen staat dat als de coureur niet de mogelijkheid heeft om deze straf uit te voeren, er voor het volgende raceweekend een gridstraf volgt. Dit was dus voor Pérez het geval geweest.

Pitstop Pérez

Red Bull was ook op de hoogte van het reglement en ging in discussie met de FIA over of Pérez na al die rondjes zonder meegedaan te hebben aan de race toch weer mee mocht doen. Volgens de FIA was dit geen probleem, waarna Pérez weer de baan op besloot te gaan in de veertigste ronde van de race. Vervolgens reed hij een rondje, maakte hij een pitstop om zijn straf uit te voeren en reed hij nog een rondje voordat hij aan het einde van ronde 43 weer naar binnen zou komen om definitief een einde te maken aan zijn race. Zo kon Red Bull voorkomen dat Pérez een gridstraf zou krijgen voor de race in Qatar.

Bijna de langste pitstop ooit

De periode tussen het naar binnen komen en weer naar buiten gaan duurde in totaal 43 minuten, wat na de bijzondere situatie van Valtteri Bottas in 2021 (Monaco GP, 43 uur tussen begin en einde 'pitstops') de langste pitstop ooit in de Formule 1 is. Toen kwam het rechtervoorwiel van Bottas tijdens een pitstop niet los, iets wat twee dagen later pas lukte in de fabriek. Dit was het moment waarop de pitstop op papier definitief afgerond was. Red Bull heeft inmiddels veel records in handen, maar deze zal voorlopig nog even op naam blijven staan van Mercedes.