Kalender Formule E en IndyCar voor 2024 geopenbaard: zeventien en achttien races

De Formule E en IndyCar hebben inmiddels al een einde gemaakt aan hun seizoen, waardoor de focus kan op het seizoen 2024. De raceklassen hebben inmiddels hun kalender voor volgend jaar geopenbaard, waarbij die van de Formule E nog niet volledig is.

Het afgelopen IndyCar-seizoen werd gedomineerd door Alex Palou, terwijl Rinus VeeKay uiteindelijk net in de top vijftien zou eindigen. Volgend jaar begint het IndyCar-seizoen 2023 op 18 maart met een race in de straten van het Amerikaanse St. Petersburg. Een week later wordt er gereden in Thermal, waarna er twee races in april en mei op het programma staan. Vanaf juni gaat het tempo omhoog, want met drie races in juni, vier races in juli en drie races in augustus zijn dit de drukste maanden van het seizoen. Tot slot zijn er twee races in september, met de race in Nashville als laatste race. In totaal zijn er zeventien races, met als meest populaire race de 108ste Indy 500 op 26 mei.

In de Formule E, waar Sam Bird afgelopen seizoen wereldkampioen werd, begint het seizoen op 13 januari in Mexico City. Vervolgens zijn er in januari nog twee races in Saoedi-Arabië, waarna er in februari en maart ook twee races zijn. Welke twee races dit in februari gaan worden is nog niet duidelijk. In april en mei zijn er vervolgens drie races, terwijl de organisatie vervolgens in juni en juli weer naar twee races per maand gaat. Het seizoen wordt afgerond met twee races in Londen. In de Formule E worden er achttien races verreden, met double headers in Saoedi-Arabië, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië. Drie races moeten dus nog worden aangekondigd.