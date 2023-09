Lars Leeftink

Volgens Max Verstappen is het aan de stewards en niet aan de Formule 1-coureurs om te beslissen over de straffen die het autosportorgaan uitdeelt tijdens een vrije training, kwalificatie of race. Verstappen reageert hiermee op de discussie die op gang is gekomen na de kwalificatie in Singapore.

Verstappen zou tijdens de kwalificatie in Singapore Yuki Tsunuda en Logan Sargeant gehinderd hebben, terwijl de Nederlander ook bij de pitstraat geparkeerd stond voordat hij de baan op ging. Voor het eerste en derde incident kreeg Verstappen een waarschuwing omdat de communicatie vanuit Red Bull niet goed genoeg was. Voor hetzelfde vergrijp kregen Piere Gasly en Charles Leclerc eerder dit seizoen een gridstraf van drie plekken. De discussie over inconsistentie bij de FIA laaide vervolgens ook al snel op.

Coureurs reageren

Onder meer Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris hebben al laten weten dat ze een gridstraf verwacht hadden voor de drie onderzoeken die de FIA deed naar de incidenten waar Verstappen bij betrokken was. AMuS kon verder melden dat naast de coureurs ook de teams vragen stellen bij de FIA en het idee hebben dat er met twee maten gemeten wordt als het aankomt op de straffen die uitgedeeld worden.

Verstappen reageert

Volgens Motorsport.com heeft Verstappen laten weten het niet eens te zijn met zijn collega's. "Elke situatie is anders. En het enige wat ik kan zeggen over Singapore is dat ik heb uitgelegd wat er gebeurde toen ik in de auto zat en de informatie die ik kreeg, en dat is het enige wat ik kan doen. En dan is het aan de stewards om die beslissing te nemen."