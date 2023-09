Lars Leeftink

Donderdag 21 september 2023 19:26

Komend weekend zullen de fans van de Formule 1 vroeg uit hun bed moeten, want de Grand Prix van Japan staat op het programma. Daarnaast is het weer in Suzuka altijd onvoorspelbaar, zo blijkt ook dit weekend. Eerder was er nog wat kans op regen, maar die kans lijkt nu nihil te zijn.

In Singapore ontliepen de Formule 1-coureurs het slechte weer en was het vooral warm en benauwd, iets wat Grand Prix-winnaar Carlos Sainz niet in de weg zou zitten. Red Bull Racing kende een dramatisch weekend en zag een lange reeks aan zeges en podiumplekken ten einde komen. In Japan zal het team, tijdens de thuisrace van Honda, indruk willen maken en zich willen revancheren voor afgelopen weekend.

Weerbericht Japan

Afgelopen maandag en donderdag is er in Suzuka veel regen gevallen, en dit gaat op vrijdag rondom de eerste en tweede vrije training ook het geval zijn. Het kan dus zomaar eens een lastige voorbereiding worden, zeker omdat de teams voor de rest van het weekend niet veel lijken te hebben aan data in de regen. Op vrijdag is er 80% kans op regen, maar op zaterdag en zondag maar 1% en 3%. De kwalificatie en race lijken dus droog te gaan verlopen. De temperaturen zullen wel elke dag in de buurt van de dertig graden Celsius liggen, waardoor het dus weer een warm en benauwd weekend wordt.