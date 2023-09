Jan Bolscher

Donderdag 21 september 2023 11:28

Yuki Tsunoda lijkt een lichte voorkeur te geven aan het krijgen van Daniel Ricciardo als teammaat bij AlphaTauri in 2024, in plaats van Liam Lawson. Officieel zijn beide stoeltjes echter nog niet vergeven.

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft voor het Formule 1-seizoen van 2024 nog geen coureur op papier staan. CEO Peter Baye maakte recent bekend dat Tsunoda, Ricciardo en Lawson alle drie meedingen om de zitjes, wat betekent dat één van hen achter het net zal vissen. Naar verwachting krijgt deze coureur de rol van reservecoureur aangeboden. Het enige andere vrije zitje voor volgend jaar is immers het zitje naast Alexander Albon bij Williams, maar deze strijd lijkt vooral te gaan tussen Logan Sargeant en Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher.

Driestrijd AlphaTauri

Binnen de muren van de paddock zijn de geruchten dat Tsunoda - bezig aan zijn derde seizoen bij het team - op korte termijn aangekondigd zal worden voor 2024, terwijl niet veel later het nieuws naar buiten zal worden gebracht dat Ricciardo naast hem plaatsneemt. Een slecht scenario voor Lawson, die momenteel indruk maakt als invaller voor de geblesseerde Ricciardo. De 21-jarige Nieuw-Zeelander hield zijn hoofd koel in Zandvoort, verreed een sterke race op Monza en legde in Singapore beslag op zijn eerste WK-punten in de Formule 1. Afgaand op de geruchten zou dit echter niet genoeg zijn om de voorkeur te krijgen boven Ricciardo bij het opleidingsteam van Red Bull Racing.

Voorkeur Tsunoda

Ook Tsunoda zelf lijkt een voorkeur voor de 34-jarige Australiër te hebben. Door Sky Sports F1 gevraagd naar zijn voorkeur tussen de twee, klinkt het: "Beide perspectieven zijn positief. Daniel brengt meer ervaring met zich mee en geeft veel feedback. Hij kan absoluut meer details geven over hoe de auto zich gedraagt. Daar houden de engineers van. Als het team de auto meer wil ontwikkelen zodat we competitief kunnen zijn, Daniel misschien. Maar tegelijkertijd, Liam liet in de eerste drie races direct een goede performance zien en hij boekt waarschijnlijk nog progressie."

De 23-jarige Japanner vervolgt: "Ik heb nog maar twee races met Daniel gedaan, en dat was waarschijnlijk niet de beste periode voor AlphaTauri. Toen Liam kwam presteerde de auto goed in Monza en Singapore, dus hij had het naar zijn zin. Tegelijkertijd presteerde hij goed. AlphaTauri is een juniorteam, maar er is ook wat meer risico [met Lawson in plaats van Ricciardo] en we moeten aan de resultaten denken. Als ze betere resultaten willen, waarschijnlijk Daniel. Hij heeft meer ervaring. Maar Liam... Ik weet het niet, het is moeilijk te zeggen."