Hoewel het team van Mercedes met de W14 toch echt enkele stappen naar voren heeft weten te zetten, onthult teambaas Toto Wolff dat het concept voor volgend jaar een heel stuk anders eruit zal gaan zien en dat er maar weinig van de W14 meegaat naar 2024.

De renstal uit Brackley is sinds de introductie van het nieuwe reglement naarstig op zoek naar een auto die de overwinningen weer kan gaan pakken. Met de W13 bracht het team een innovatief concept mee, maar de onvoorspelbaarheid van de bolide was een doorn in het oog van de coureurs. Ook bij de wagen van dit seizoen begon het team met de smalle sidepods, maar halverwege het jaar stapte Mercedes over naar het concept van Red Bull Racing. Hoewel het team veel heeft geleerd, onthult Wolff bij Motorsport.com dat het volgend jaar weer een andere koers gaat varen.

Volgens Wolff zijn de ontwikkelingen in de windtunnel, voor de wagen van volgend jaar, veelbelovend. "We krijgen veelbelovende signalen uit de windtunnel, van een auto die in balans en meer een eenheid is. We hebben antwoorden op onze vragen gekregen. Dus we kijken echt met veel vertrouwen naar de resultaten", zo is hij optimistisch over het 2024-seizoen. Toch zijn er een aantal lessen die het team kan trekken uit de ontwikkeling van de W14, maar Wolff verlegt de aandacht liever op de toekomst. "We gooien deze auto in de prullenbak, net op het moment dat hij echt snel is, en beginnen dan aan een nieuwe reis."

De teambaas heeft met de W14 hetzelfde probleem als met de W13 en dat is dat er maar een kleine window is waarin de auto goed af te stellen is. "De auto is nog steeds te gevoelig en lastig af te stellen. We hebben meer sessies nodig om dat echt onder de knie te krijgen. De coureurs weten niet wat de auto gaat doen wanneer ze insturen. Het is een kwestie van vertrouwen opdoen tijdens de sessies. Hoe meer we rijden, hoe beter we worden en hoe beter we alles kunnen finetunen."