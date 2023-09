Remy Ramjiawan

Woensdag 20 september 2023 18:24

Ook Sebastian Vettel is dit weekend aanwezig in Suzuka en dat doet hij namens de bij. De viervoudig kampioen heeft de kerbstones van bocht twee van het Japanse circuit geel-zwart laten verven, om het insect in het zonnetje te zetten en te wijzen naar de belangrijke rol van de biodiversiteit.

De viervoudig wereldkampioen is tijdens het raceweekend in Japan aanwezig in Suzuka om zijn campagne 'Buzzing Corner' aandacht te geven. Een onderdeel hiervan zijn de bijgekleurde kerbstones in bocht twee van het Japanse circuit. Daarnaast staan er aan de binnenkant van diezelfde bocht elf insectenhotels en is het is allemaal bedoeld om de biodiversiteit onder de aandacht te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Buzzing Corner

Op instagram vertelt Vettel: "De bij is geel en zwart. Het is de perfecte ambassadeur voor dit project. Het idee is om het belang van biodiversiteit te benadrukken. Het staat niet alleen voor de bij, maar ook voor andere insecten. We gebruiken de bij als ambassadeur. Deze helpt ons om de krachtige boodschap te benadrukken." 'Seb' hing aan het einde van 2022 zijn helm aan de wilgen om niet alleen meer tijd met zijn familie door te brengen, ook wilde hij meer aandacht besteden aan het milieu, wat hem aan het hart gaat.