Brian Van Hinthum

Woensdag 20 september 2023 12:05 - Laatste update: 14:08

Het team van McLaren heeft groot nieuws te melden: de Britse renstal gaat langer door met Oscar Piastri. De rookie - die dit seizoen veel indruk maakt in zijn eerste jaar - heeft een contractverlenging afgedwongen in Woking. Hij ligt nu tot en met 2026 vast bij de nummer vijf in het constructeurskampioenschap.

Het team van McLaren heeft een grote slag weten te slaan in aanloop naar de Grand Prix van Japan. Het team uit Woking maakt op woensdag namelijk trots melding van de contractverlenging van Piastri. Na een behoorlijke soap bij Alpine, ging het team van Zak Brown aan de haal met het gigantische talent uit Australië. Vanaf het begin van 2023 maakte de jonge coureur indruk bij zijn nieuwe team. Voorlopig verzamelde hij 42 punten in zijn debuutjaar, waarmee hij tot nu toe een knappe elfde plaats bezet. Vooral na de upgrades van McLaren in Silverstone weet hij uitstekend te presteren.

Artikel gaat verder onder video

Brown in de wolken

Het contract van Piastri liep voorlopig tot en met 2024, maar daar heeft McLaren nu twee jaar aan vast weten te plakken. Brown reageert op het heugelijke nieuws rondom zijn team. "Ik ben ontzettend blij om onze samenwerking met Oscar door te zetten tot en met 2026. Hij is een ongelofelijk talent en belangrijk voor het team. Het is dus fantastisch dat we langer aan elkaar verbonden zijn. Oscar laat al zien wat hij kan op het circuit en hij is belangrijk geweest in de ommekeer die we hebben laten zien dit seizoen. Hij past perfect in ons team en wordt door de hele McLaren-familie gewaardeerd. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe hij zowel op als naast de baan groeit."