Remy Ramjiawan

Dinsdag 31 januari 2023 07:04

In eerste instantie waren er plannen om het gewicht van Formule 1-auto's in 2023 te verminderen, maar dat blijkt niet haalbaar te zijn. George Russell, in zijn rol als directeur van de Grand Prix Drivers' Association, maakt zich zorgen over het gewicht en wijst naar de gevaren ervan.

Veel mensen hebben kritiek op het gewicht van eenzitters, dat al jaren toeneemt. De afgelopen tien jaar is het gewicht gestegen van 650 kg naar maar liefst 798 kg in 2022, een stijging van 156 kg. Afgelopen seizoen werd er voor het eerst gereden met de nieuwe generatie Formule 1-auto's, waarbij de neerwaartse druk gegenereerd wordt door het grond-effect. Diverse teams hadden, zeker in het begin van het seizoen, grote moeite om de wagens op gewicht te krijgen en dat zal dit jaar volgens de Mercedes-coureur niet anders zijn. Die wijst naar de gevaren van het alsmaar toenemende gewicht.

Artikel gaat verder onder video

'Gewicht is gigantisch'

"Het grote probleem is het gewicht. Het gewicht is gigantisch. Op dit moment is de snelheid in langzame bochten niet geweldig. We blijven deze auto's steeds veiliger maken, maar door ze zoveel zwaarder te maken, is het alsof je in een bus rijdt in plaats van een Smart. De impact zal groter zijn als je met dezelfde snelheid crasht met een auto die ongeveer 800 kg weegt, of zelfs meer dan 900 kg bij de start van een race, dan 15 jaar geleden toen ze 650 kg wogen", zo wijst Russell bij Motorsport.com naar de gevaren. Ook wereldkampioen Max Verstappen maakte zich eerder al zorgen over de steeds zwaarder wordende auto's, maar ook hij ziet geen snelle oplossing.

RB18

Plan gewichtsreductie niet haalbaar

In de aanloop naar het seizoen 2023 was het de bedoeling om het gewicht van deze auto's in ieder geval te verminderen, al was het maar een paar kilo. Het nieuwe minimumgewicht werd in het technisch reglement vastgesteld op 796 kg, een lichte vermindering van 2 kg. Volgens Auto Motor und Sport wilden sommige partijen tijdens de laatste vergadering van de technische adviescommissie van de sport echter dat het gewicht werd teruggebracht tot 797 kg. Anderen daarentegen, pleitten ervoor het gewicht van de auto in 2022 met één kilo te verhogen tot 799 kg. Uiteindelijk werd besloten dat het gewicht van 798 kg in 2022 voor dit seizoen ongewijzigd zou blijven.

Ted Kravitz & Pat Symonds

Zwaarder, maar sneller

Volgens Pat Symonds zullen de Formule 1-auto's dit jaar echter wel sneller zijn. Vorig seizoen waren de nieuwe auto's iets langzamer dan de vorige generatie. "We kunnen dit jaar de oude records halen met een normale ontwikkeling", zei hij. "Maar deze auto's zullen nog steeds sneller zijn in de snelle bochten en langzamer in de bochten met lage snelheid."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)