Remy Ramjiawan

Maandag 30 januari 2023 20:46 - Laatste update: 20:51

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso geeft toe dat Aston Martin hoogstwaarschijnlijk in 2023 niet voor de wereldtitel zal gaan strijden, maar de Spanjaard voorspelt dat hij iets uitzonderlijks wil gaat neerzetten in het nieuwe jaar.

De 41-jarige Alonso liet het afgelopen seizoen zien dat hij nog altijd mee kan met de coureurs uit de koningsklasse, ondanks zijn leeftijd. Hij was geregeld terug te vinden in diverse knokpartijen op de baan, maar kende in 2022 ook veel uitvalbeurten. Toen Sebastian Vettel besloot te stoppen aan het einde van het seizoen, maakte de Spanjaard de overstap naar het team van Lawrence Stroll bekend. De Canadese eigenaar heeft grootste plannen met het team en er wordt gebouwd aan nieuwe faciliteiten. Alles is erop gericht om in de toekomst een serieuze gooi naar de wereldtitel te doen, al is het 2023-seizoen daar nog te vroeg voor.

Artikel gaat verder onder video

Basis leggen

"Ik denk dat het volgend jaar onrealistisch is voor Aston Martin om het gat volledig te dichten, maar we moeten de basis leggen voor de volgende auto's en beter werken dan de teams om ons heen. Deze omgeving is zeer competitief, dus om kampioen te worden moet je iets uitzonderlijks doen. Persoonlijk ben ik klaar om iets uitzonderlijks te doen en ik verwacht hetzelfde van het team", zo legt Alonso uit bij Sports Auto Moto.

Mentaal ding

Als Alonso naar zijn eigen kwaliteiten kijkt, dan moet hij erkennen dat hij inmiddels veel beter beslissingen kan maken op specifieke momenten tijdens de Grands Prix. "Waar ik denk dat ik het verschil kan maken is in de cruciale momenten van de races, de ervaring, de beslissingen of het nadenken over de strategie. Het gaat niet om talent, ik denk dat we daar allemaal veel van hebben, we zijn allemaal snel achter het stuur. Het zit vooral in het hoofd, het hangt af van hoe we bepaalde dingen controleren", aldus Alonso.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)