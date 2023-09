Vincent Bruins

Zondag 17 september 2023 18:32 - Laatste update: 18:40

De stewards hebben hun oordeel geveld over twee verschillende incidenten waarbij Alexander Albon en Sergio Pérez waren betrokken. Na afloop van de Grand Prix van Singapore werden de twee coureurs bij de wedstrijdleiding op het matje geroepen.

Pérez begon de race op het stratencircuit in de Aziatische stadstaat vanaf P13 na een teleurstellende kwalificatie. Het lukte de Mexicaan in de openingsfase niet om posities goed te maken. Tijdens de Safety Car-periode voor de crash van Logan Sargeant bleef hij buiten en schoof op naar de vierde plaats om vervolgens weer terug te vallen op zijn oude harde banden. Na de pitstop voor een nieuw setje mediums reed hij weer door het veld naar de achtste plek. Albon had zich als veertiende gekwalificeerd. De Williams-coureur leek op weg naar een top tienresultaat, maar hij zag een kans op punten in rook opgaan na contact met Pérez.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Pérez wil weekend in Singapore snel vergeten: "Was gewoon niet onze dag"

Vijf seconden straf

Albon en Pérez werden voor twee verschillende incidenten onderzocht. Ze zouden tijdens de Virtual Safety Car-periode, die werd veroorzaakt door de stilgevallen Alpine van Esteban Ocon, elkaar hebben ingehaald. Omdat Albon op dat moment uit de pitstraat kwam en Pérez op de baan reed, was het moeilijk om te zeggen welke coureur voor wie had moeten staan. Albon had de plek al teruggegeven aan Pérez tijdens de race en dus werd hier geen straf voor uitgedeeld. In de slotfase streden de twee voor de laatste puntjes. Pérez raakte Albon bij het insturen voor bocht 13, net na de brug. Laatstgenoemde schoot rechtdoor en verloor veel tijd en posities. Pérez heeft een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek gekregen. Omdat hij een voorsprong van zo'n elf seconden had op Liam Lawson, behoudt de Mexicaan zijn achtste finishpositie. Pérez heeft ook een strafpunt op zijn licentie gekregen.