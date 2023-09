Remy Ramjiawan

Zondag 17 september 2023

Als het aan Sergio Pérez ligt, dan is het weekend in Singapore er eentje om snel te vergeten. De Mexicaan startte de Grand Prix van Singapore vanaf P13 en wist uiteindelijk als achtste over de streep te komen. Op het moment van schrijven staat Pérez nog wel onder een vergrootglas bij de stewards voor twee incidenten en dat zou nog een straf kunnen opleveren.

Net als bij teamgenoot Max Verstappen, kon ook Pérez niet imponeren tijdens de kwalificatie. Het had alles te maken met de balans van de RB19, die het team niet op orde kreeg in Zuidoost-Azië. Tijdens de race had Pérez veel moeite om door het veld te komen en had de Mexicaan aan het einde van de race nog een onderonsje met Alexander Albon. Daar heeft de FIA uiteindelijk een vijf seconden straf voor uitgedeeld, maar de voorsprong van 'Checo' was elf seconden op Liam Lawson en dus behoudt zijn achtste positie. Wel krijgt Pérez een strafpunt op zijn licentie uitgedeeld.

'Was niet onze dag'

Over de race vertelt Pérez bij Sky Sports F1: "Het ging eigenlijk precies zoals we hadden gedacht. Wat we ook probeerden, het werkte niet echt. De safety car kwam echt op het slechtste moment en dat geldt ook voor de VSC. Het was gewoon niet onze dag." Het Oostenrijkse team had een kleine kans om het constructeurskampioenschap binnen te halen in Singapore, maar na zaterdag werd al duidelijk dat dat een lastige opgave zou gaan worden. "Op het einde gingen we nog voor de alternatieve strategie en dat was het beste dat we konden doen."

Momentje met Albon

In de slotfase van de race toucheerde Pérez Albon nog en dat kan nog een staartje krijgen. Pérez legt uit hoe het het momentje beleefde. "Met Alex, toen ik lanceerde, kon ik geen kant meer op in bocht dertien. Toen hij een klein gaatje liet, ging ik er gewoon voor. Het hier namelijk altijd erg lastig om in te halen", aldus Pérez.