Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 11:39 - Laatste update: 11:45

Zhou Guanyu, die de Formule 1 Grand Prix van Singapore vanaf P19 zou starten, gaat om 14:00 uur vanaf de pitstraat moeten beginnen aan de vijftiende race van het seizoen. De Chinees zag Alfa Romeo bijna zijn hele motor verwisselen na Parc Ferme.

Aangezien dit zonder toestemming van de FIA gebeurde, moet de tweedejaars coureurs vanaf de pitstraat gaan starten. Hij zou sowieso al vanaf de laatste plaats gaan starten, aangezien zondagochtend duidelijk werd dat Lance Stroll niet aan de race mee zou doen na zijn crash tijdens Q1 op zaterdag. Het was over het algemeen geen goede kwalificatie voor Alfa Romeo, dat Valtteri Bottas P16 en Zhou P19 zag eindigen.

Zhou

Deze uitgangspositie heeft er mede voor gezorgd dat Alfa Romeo besloten heeft de hele motor van Zhou te vervangen na de kwalificatie. De verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H, Control Electronics en Exhaust System van Zhou zijn vervangen, waardoor alleen de MGU-K dus niet vervangen is. Wat de verbrandingsmotor, Turbo Charger en MGU-H betreft is Zhou nu over de limiet, aangezien het zijn vijfde motor is. Ook qua Control Electronics (max twee onderdelen) is Zhou nu over de lmiet, want hij begint aan zijn derde Control Electronics. Alleen qua Exhaust System (zijn zesde, acht zijn toegestaan) gaat hij niet over de limiet.