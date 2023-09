Remy Ramjiawan

Zaterdag 16 september 2023 06:58

Sergio Pérez is van mening dat Red Bull Racing 'te ver verwijderd' is van Ferrari tijdens de eerste twee trainingen in Singapore. De vrijdag in Singapore was niet optimaal voor het team uit Milton Keynes, dat uiteindelijk een aanzienlijk gat zag ten opzichte van Ferrari.

Hoewel Max Verstappen tijdens de eerste training de derde plek wist te bezetten, kwam het team tijdens de tweede oefensessie met Pérez niet verder dan P7. Het tekent de worsteling die de renstal heeft met de RB19 in Singapore. Van tevoren werd al verwacht dat de race in Zuidoost-Azië weleens pittig kon gaan worden en de eerste twee oefensessies lijken dat te bevestigen. Toch heeft Red Bull Racing wel vaker een stap weten te zetten van de ene op de andere dag en dus is er nog niets verloren voor de Oostenrijkse brigade.

Achterkant van de RB19

Na de tweede training in Singapore legt Pérez bij Sky Sports F1 zijn vrijdag uit: "Ik denk dat er een aantal interessante dingen gebeuren die we hopelijk vannacht moeten uitzoeken. We lijken nogal te worstelen met de achterkant van de auto. Vooral in VT2, dus er zijn genoeg dingen om naar te kijken en hopelijk kunnen we met de best mogelijke afstelling komen, want we weten dat kwalificatie heel belangrijk is."

Balans verbeteren

Red Bull gaat in Singapore op jacht naar overwinning nummer zestien op rij, maar de concurrentie zit ook niet stil. Ferrari is de winnaar van vrijdag, maar dat had Pérez wel zien aankomen. "We hadden verwacht dat de Ferrari's hier erg sterk zouden zijn. We [zijn] gewoon te ver weg. Hopelijk kunnen we morgen het gat wat meer dichten, maar ik verwacht wel een hele uitdaging. Ik denk dat het in Q3 allemaal heel eenvoudig moet zijn, maar ik denk niet dat we daar op rekenen. Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat we de balans kunnen verbeteren, want tot nu toe zitten we er ver naast", zo zoekt Pérez nog naar het goede gevoel.