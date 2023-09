Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 september 2023 19:34 - Laatste update: 19:44

Mercedes-teambaas Toto Wolff legt in gesprek met Motorsport-Total uit dat hij de zaak van Felipe Massa over het kampioenschap van 2008, strak in de gaten houdt. De Oostenrijker wijst naar een mogelijk precedent wat ermee geschapen kan worden en dat zou weer interessant kunnen zijn voor de titelontknoping van 2021.

Massa heeft onlangs de eerste stappen gezet om het kampioenschap van 2008 te veranderen. In dat seizoen wist Lewis Hamilton zijn allereerste wereldtitel te pakken. Het is Massa echter te doen om de race in Singapore. Die Grand Prix was namelijk gemanipuleerd door het team van Renault. Nelson Piquet junior crashte opzettelijk en daardoor kon Fernando Alonso de race winnen. Bernie Eccelstone gaf eerder dit jaar aan dat de beleidsbepalers van de sport er destijds al van op de hoogte waren en dat was voor Massa het startschot om een poging te doen om het kampioenschap zijn kant op te krijgen.

'Interessant om te volgen'

De advocaten van Massa hebben al duidelijk gemaakt dat het Massa niet te doen is het om geld, maar dat het doel is om de trofee uiteindelijk mee naar huis te nemen. De teambaas van Mercedes houdt die zaak dan ook met een scherp oog in de gaten. "Het is interessant om te volgen. Het is duidelijk iets dat niemand zag aankomen. De regels in de Formule 1 zijn vrij duidelijk."

Nieuwsgierig toekijken

Mocht de uitslag van het kampioenschap van vijftien jaar geleden worden gewijzigd, dan opent dat ook de deur voor het aanvechten van andere controversiële beslissingen van de FIA. Zoals bijvoorbeeld de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. "Het gaat om een ​​civiele zaak. Het zou zeker een precedent scheppen, wat het ook is. We kijken nieuwsgierig toe vanaf de zijlijn", aldus Wolff.

Toch is het nog maar de vraag wat Mercedes er precies aan zou kunnen hebben. Massa hoopt namelijk dat einduitslag van de race in Singapore ongeldig wordt verklaard en daardoor zou hij de kampioen van 2008 zijn. Mocht datzelfde worden toegepast op de race in Abu Dhabi 2021, dan is Max Verstappen nog steeds de kampioen van dat seizoen. De Nederlander heeft namelijk meer overwinningen weten te pakken dan Lewis Hamilton en dus zou het ongeldig verklaren van de race, weinig uithalen.