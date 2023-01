Leclerc: in 2023 van kanshebber naar wereldkampioen en opvolger van Verstappen?

Lars Leeftink

Charles Leclerc heeft een lange weg afgelegd richting de top van de Formule 1, maar is nog steeds maar 25 jaar en wordt eind dit jaar pas 26. Vorig jaar kon de Monegask al een beetje meedoen om de titel. Gaat het in 2023 dan echt gebeuren?

Leclerc maakte het Max Verstappen, tweevoudig wereldkampioen na zijn titel in 2022, enorm lastig. Zeker tijdens de openingsfase waren er mooie duels tussen de twee coureurs, maar uiteindelijk moest de Monegask dankzij uitvalbeurten en vooral betrouwbaarheidsproblemen en strategische blunders van Ferrari genoegen nemen met P2. De vraag is of dit in 2023 beter gaat zijn. 2023 zou voor Leclerc het einde kunnen zijn van een lange reis richting de absolute top van de sport.

Karten

Net zoals veel coureurs begon ook Leclerc zijn carrière met karten. In 2005, 2006 en 2008 won hij het Franse PACA-kampioenschap, waarna hij vervolgens ook de Monaco Kart Cup won in 2010 en in andere kartcompetities meedeed. Dit zou hij blijven doen tot eind 2013, met vijf zeges op zijn naam. De Monegask won de ERDF Masters, de CIK-FIA Kartin Academy Trophy, de FIA World Cup, WSK Euro Series en de South Garda Winter Cup. Daarna ging de focus op auto's.

Vervolg

In 2014 reed Leclerc vervolgens in de Formule Renault, waarna hij in 2015 de stap maakte naar de Europese Formule 3. Namens het Nederlandse Van Amersfoort Racing maakte hij indruk. In 2015 scoorde hij 363.5 punten, waardoor hij vierde zou eindigen. Hij boekte vier overwinningen en veroverde drie pole positions. In 2016 deed hij mee in de GP3 namens ART, waar hij na 30 races met drie zeges eerste werd. Hij scoorde dat seizoen 202 punten. Tijdens dat seizoen was hij al testcoureur van Haas F1. Vervolgens was het in 2017 tijd voor de Formule 2, waar hij namens Prema in actie kwam. Dit deed hij terwijl hij testcoureur was van Sauber in F1. In de Formule 2 scoorde Leclerc uiteindelijk 282 punten en boekte hij zeven zeges. Hij zou daarmee kampioen worden in de Formule 2, voor Artjom Markelov en Oliver Rowland. Onder meer Nicholas Latifi (vijfde), Nyck de Vries (zevende) en Alexander Albon (tiende) waren onderdeel van dat kampioenschap. Vervolgens was het tijd voor de volgende stap: Formule 1.

Na in 2016 namens Haas al testcoureur te zijn geweest en in 2017 dezelfde rol te hebben ingevuld namens Sauber, mocht Leclerc namens Alfa Romeo zijn debuut in F1 gaan maken. Dit deed hij tijdens het seizoen 2018, waarin hij indruk maakte en in totaal 39 punten scoorde. Hij eindigde dertiende in het kampioenschap, met als beste klassering een zesde plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was voor Ferrari, waar Leclerc door opgeleid is, reden genoeg om hem meteen naar Ferrari te promoveren. Dit gebeurde dan ook in 2019.

Ferrari 2019 en 2020

In 2019 en 2020 was Sebastian Vettel zijn teamgenoot, een coureur waarmee Leclerc gedurende zijn periode bij Ferrari steeds vaker in de clinch lag. Beide coureurs hadden als doel om de eerste coureur van het team te zijn, deels ook omdat Leclerc zich meteen liet zien. In 2019 scoorde Leclerc 264 punten, waarmee hij vierde eindigde tijdens zijn eerste seizoen bij Ferrari. Leclerc boekte zeges in België en Italië en veroverde ook nog meerdere podiumplekken.

In 2020 ging het echter allemaal een stuk minder. Daar waar Ferrari in 2019 en de jaren daarvoor voorin meedeed, was dit in 2020 niet het geval vanwege een andere motor en de ophef die de voorgaande motor Ferrari had opgeleverd. Daardoor scoorde Leclerc maar 98 punten en eindigde hij achtste in het kampioenschap van 2020. Zijn beste uitslag dat seizoen was een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, waarmee het seizoen (dat door corona werd ingekort) werd geopend. Daarna kreeg Leclerc echter wat meer vrij baan, want Vettel besloot naar Aston Martin te gaan.

Ferrari 2021 en 2022

In 2021 en 2022 kreeg Leclerc met Carlos Sainz een nieuwe collega. Ook Sainz had als doel de eerste coureur te worden van het team, en Ferrari gaf beide de ruimte om zich te bewijzen. Het ging echter een stuk beter tussen de twee collega's dan tussen Vettel en Leclerc, en Ferrari zelf was ook weer aan een opmars bezig. In 2021 scoorde Leclerc 159 punten, waarmee hij zevende eindigde in het kampioenschap. Leclerc werd tweede tijdens de Grand Prix van Duitsland, wat zijn beste klassering bleek te zijn tijdens dat seizoen. In 2022 was er echter hoop voor Ferrari en Leclerc, vanwege de nieuwe reglementen en auto's.

De verwachtingen werden deels waargemaakt. Leclerc schoot in 2022 uit de startblokken en had na drie races 46 punten voorsprong op Verstappen, maar daarna begon de Nederlander te domineren. Ondertussen bleek de betrouwbaarheid van Ferrari niet best en werden er ook strategische blunders gemaakt door het team. Leclerc werd uiteindelijk tweede met 308 punten, waardoor Leclerc zijn beste F1-seizoen tot nu toe kende. De Monegask won drie races (Bahrein, Australië en Oostenrijk), maar werd gedurende het seizoen vaak tweede of derde achter Verstappen.

Toekomst

In 2023 zal Leclerc hopen eindelijk echt om de titel te kunnen strijden en wellicht zelfs te winnen. Hij zal moeten samenwerken met een nieuwe teambaas, Frederic Vasseur. Buiten de baan heeft Ferrari qua testtijd echter een voordeel op Red Bull (75% Ferrari, 63% Red Bull). De grote zorg voor de Italiaanse renstal zal zijn dat Vasseur er meteen moet staan wil hij met Ferrari meedoen met Red Bull Racing en Mercedes. Verder zullen ook de nieuwe reglementen omtrent porpoising, die eind 2022 niet in het voordeel van Ferrari hebben gewerkt, een aandachtspunt zijn voor de Italiaanse renstal. Leclerc heeft nog tot eind 2024 contract, net zoals Sainz, en Vasseur schijnt het verlengen van dit contract hoog op zijn verlanglijstje te hebben staan. Niet gek, want Leclerc lijkt voor de komende jaren de beste kans te zijn voor Ferrari op het winnen van hun eerste kampioenschap sinds 2007 bij de coureurs en 2008 bij de constructeurs.

