Er zijn nog maar vier weken te gaan tot het Formule 1-seizoen 2023 van start gaat en het belooft een seizoen vol spanning en spektakel te worden. Daarnaast zijn er verschillende records die kunnen worden verbroken.

Het komende seizoen is het tweede jaar onder de nieuwe reglementen van de FIA. Dit betekent dat alle coureurs en teams er veel beter op aangepast zouden moeten zijn en betere prestaties kunnen leveren. Dit is één van de meest herhaalde voorspellingen van experts: het zal een spannender seizoen worden dan vorig jaar. In dit artikel bekijken we de records die kunnen worden verbroken komend seizoen.

Aantal Grand Prix-finishes: Hamilton vs Alonso

356: dit is het aantal races waaraan Alonso begonnen is. De Spanjaard houdt dit record met gemak vast in 2023, omdat Alonso dit aantal nog gaat uitbreiden. Aan de andere kant zit Hamilton hem op de hielen wat betreft het aantal Grands Prix die de coureurs hebben afgerond: 281 voor de Spanjaard tegen 280 in het voordeel van de Brit. Elke fout of uitvalbeurt kan dit record de komende maanden beïnvloeden.

Zonder het veelbesproken en controversiële einde van de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 zou Lewis Hamilton al achtvoudig wereldkampioen zijn geweest. Een absoluut record waar de Mercedes-coureur zich ook van bewust is en een doel van heeft gemaakt. De Brit is op zoek naar overwinningen na een jaar zonder zege. Hamilton kan het record qua titels alleen op zijn naam krijgen mocht hij in 2023 wereldkampioen worden.

Aantal Grand Slams: Lewis Hamilton

Pole position behalen, snelste ronde en een race winnen na elke ronde aan de leiding te hebben gereden: een fantastische prestatie. Zeldzaam en vaak opvallend. Jim Clark heeft het record in handen met acht Grand Slams. Hamilton staat op zes en kan hem dit seizoen inhalen en zelfs overtreffen.

Het aantal hattricks: Lewis Hamilton

De Grand Slam zonder elke raceronde aan de leiding te hebben gereden: ook dat is nog steeds een uitzonderlijk wapenfeit. Het is iets dat Michael Schumacher al 22 keer voor elkaar kreeg. Ook Hamilton kan proberen dit record te verbeteren, want hij registreert al 19 hattricks.

Aantal overwinningen tijdens een kampioenschap

Max Verstappen, huidig tweevoudig wereldkampioen, brak dit record in 2022 door 15 van de 22 races op de kalender te winnen. Kan het beter? Zal een van de concurrenten van de Nederlander dit record in 2023 kunnen verbreken? Kan hij zichzelf nog verbeteren?

Aantal podia tijdens een kampioenschap: Max Verstappen

In 2021 stond Max Verstappen achttien keer op het podium, wat het huidige record is. Met 23 races op de kalender in 2023 zou Verstappen of één van zijn tegenstanders in de verleiding kunnen komen om het beter te doen.

Aantal zeges op één circuit: Lewis Hamilton

Op Silverstone en Boedapest won Hamilton acht keer. Schumacher heeft dezelfde prestatie ook al neergezet in Frankrijk. De Mercedes-coureur zou zo de eerste coureur kunnen worden die een race negen keer op hetzelfde circuit wint, aangezien Groot-Brittannië en Hongarije in 2023 op de kalender staan.

Aantal pole positions in dezelfde Grand Prix: Lewis Hamilton

Wat betreft de pole positions op hetzelfde circuit delen Ayrton Senna, Schumacher en Hamilton het record: acht in San Marino voor Senna, in Japan voor de Schumacher en in Australië en Hongarije voor Hamilton. Net als bij overwinningen op dezelfde locatie, heeft Hamilton dit jaar twee kansen om dat record te verbreken.

