Waar en hoe laat kun je zondag de Daytona 500 zien?

Lars Leeftink

Zondag 19 februari 2023 17:13 - Laatste update: 17:32

Het NASCAR-seizoen 2023 gaat zondagavond beginnen met de legendarische Daytona 500 op het Daytona International Speedway. Wie 'The Great American Race' gaat winnen zal zondagavond laat duidelijk worden, maar de vraag is of de fans het in Nederland ook live kunnen zien.

Het NASCAR-seizoen 2023 begon een paar weken geleden al onofficieel met de Busch Light Clash in Los Angeles. Deze race, die de coureurs geen punten opleverde, werd gewonnen door Martin Truex Jr van Joe Gibbs Racing. De Daytona 500 is echter de officiële opening van de NASCAR Series, die uiteindelijk op 5 november wordt beslist in Phoenix met de NASCAR Cup Series Championship 4.

Historie

De eerste Daytona 500 was in 1959, toen Lee Petty won en het hem 19.000 dollar opleverde. De winnaar van de race in 2023 krijgt ook prijzengeld, maar door NASCAR wordt dit bedrag sinds 2016 niet meer gedeeld met de buitenwereld. In 2015, de laatste keer dat het bedrag bekend was, leverde het winnaar Joey Logano (de NASCAR-kampioen van 2022) 1,6 miljoen dollar op. Denny Hamlin won de race in 2016, 2019 en 2020 en was de afgelopen jaren dominant. Tussendoor wonnen Kurt Busch (2017 namens Ford), Austin Dillon (2018 namens Chevrolet) en Michael McDowell (2021 namens Ford) de Daytona 500. Vorig jaar ging de race naar Austin Cindric (Ford) namens Team Penske. De zege van McDowell was van de afgelopen jaren de meest memorabele, aangezien hij won vanaf P27.

Daytona 500

De Daytona 500 gaat beginnen om 20:30 uur Nederlandse tijd en is zelfs live te zien voor de fans en liefhebbers in Nederland. Op het open kanaal van Ziggo Sport is de race pas vanaf 23:10 uur live te volgen, vanwege een voetbalwedstrijd. De race is echter wel degelijk in zijn geheel te volgen. Hiervoor zullen de fans die de race helemaal willen zien naar Ziggo Sport Racing moeten gaan, want daar wordt de race vanaf het begin (20:30 uur) tot het einde (ongeveer 00:00 uur) uitgezonden. Een mooie manier voor de fans om het weekend af te sluiten.