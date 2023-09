Remy Ramjiawan

Donderdag 14 september 2023 16:14

Volgens zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton zou de enige gepaste straf voor dr. Helmut Marko zijn, het vertrek uit de Formule 1. De Brit is niet te spreken over de opmerking van de Oostenrijker en zou in de schoenen van Sergio Pérez geen genoegen nemen met de excuses van de adviseur van het team.

Red Bull-adviseur Marko heeft zich de woede op de hals gehaald van Mexico en omstreken. De tachtigjarige Oostenrijker vond dat de kwakkelende vorm van 'Checo' misschien wel iets te maken had met zijn Zuid-Amerikaanse roots. De topman van Red Bull heeft zijn excuses aangeboden, toch loopt er nog een petitie om de adviseur van het team van zijn plek te krijgen. In gesprek met Sky Sports F1 laat Hamilton zijn licht op de situatie schijnen.

Compleet onacceptabel

"Het is compleet onacceptabel wat hij heeft gezegd. Ondanks dat we zeggen dat er totaal geen ruimte is voor discriminatie binnen de sport, waarvan we ook zeggen dat er geen ruimte zou moeten zijn. Om dan leiders te hebben, mensen in zijn [Marko red.] positie, die dit soort opmerkingen maken, dat is niet goed voor ons, om vooruit te gaan", zo wijst Hamilton naar de verantwoordelijkheid van de Red Bull-adviseur. De Brit zet zich in voor de inclusiviteit en betreurt de opmerking dan ook. "Het benadrukt het werk dat nog in het verschiet ligt. Er zijn veel mensen op de achtergrond die hier nog elke dag mee worstelen. Maar het is moeilijk om hieraan te ontsnappen als er nog steeds mensen aan de top staan die zo'n mindset hebben. Dat houdt de vooruitgang tegen, maar eerlijk gezegd ben ik niet verbaasd", zo sneert hij richting Marko.

'Niet iets waar je je excuses zomaar voor aanbiedt'

Pérez heeft op donderdag al laten weten dat hij het als een storm in een glas water beschouwd, maar Hamilton zou geen genoegen nemen met de verontschuldiging van Marko. "Je zou dit aan Checo moeten vragen, maar dit is niet iets waar je zomaar je excuses voor aanbiedt en daarmee hopen dat het allemaal oké is. Ik denk dat er meer moet gebeuren. Teams hebben in het verleden harder ingegrepen, zelfs coureurs verwijderd", zo wijst hij naar Jüri Vips die vorig jaar werd ontslagen bij Red Bull voor het gebruik van het 'n-woord'. "Ze hebben toen ook als team een statement gemaakt, het is interessant dat dit nu niet is gebeurd. Maar het is niet mijn team en het is niet hoe wij als team opereren", aldus Hamilton.