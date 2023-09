Brian Van Hinthum

Donderdag 14 september 2023 15:02 - Laatste update: 15:43

Helmut Marko moest de afgelopen week behoorlijk door het stof na een misplaatste opmerking aan het adres van Sergio Pérez. De Oostenrijker maakte zeldzame excuses aan het adres van de Mexicaan. De Red Bull-coureur heeft nu voor het eerst zelf wat van zich laten horen.

De rel rondom de Red Bull-adviseur ontstond nadat hij tijdens een uitzending op ServusTV een aantal bijzondere opmerkingen maakte om de afwisselende prestaties van zijn coureur te beschrijven. "Zoals we allemaal weten, heeft hij problemen in de kwalificatie. Hij heeft last van schommelingen omdat hij Zuid-Amerikaans is, waardoor hij niet zo gefocust in het hoofd is zoals Max of Sebastian was", zei Marko onder meer in die uitzending. De opmerking zorgde voor veel woede en verbazing op het internet, daar het volgens mensen een 'racistische' reactie betrof én Mexico daarnaast niet eens in Zuid-Amerika ligt.

Later ging hij na de ontstane kritiek door het stof bij hetzelfde ServusTV en lanceerde hij een officieel statement. "Wat betreft mijn opmerking over Sergio Pérez van maandag 4 september: ik wil graag mijn excuses maken voor mijn beledigende opmerking. Ik wil helemaal duidelijk maken dat ik vind dat we mensen niet kunnen generaliseren op basis van land, ras of etniciteit. Ik probeerde een punt te maken dat Checo schommelingen in zijn prestaties had dit jaar, maar het was verkeerd om dit toe te schrijven aan culturele erfenis."

Eerste reactie

Het duurde even, maar nu hebben we in Singapore voor het eerst wat vernomen van Pérez. "Het helpt een hoop als je de persoon kent. Ik weet dus dat hij het niet op die manier bedoelt. Ik heb zijn excuses geaccepteerd, want ik weet vanuit mijn persoonlijke relatie met Helmut dat hij het niet zo bedoeld heeft", citeert The Athletic. "We maken allemaal fouten. Voor mij is het het belangrijkste dat hij zijn excuses heeft gemaakt. Zijn persoonlijke excuses."

Pérez beledigd?

De Red Bull-coureur vervolgt: "Wat daarna allemaal gebeurt met media en dat soort dingen en in de publieke opinie, dat valt niet binnen mijn controle. De persoonlijke relatie is voor mij het belangrijkste." De Mexicaan krijgt de vraag of hij zich beledigd voelde door de opmerking van Marko. "Totaal niet, als ik heel eerlijk ben. Ik ken Marko en weet dat hij het niet zo bedoelde. Ik voelde me totaal niet beledigd. Als deze woorden vanuit een ander perspectief geplaatst waren, had ik ze anders opgevat", besluit de nummer twee in het wereldkampioenschap.