Red Bull Racing kreeg in 2004 toestemming en mocht in 2005 als team haar debuut maken in de Formule 1. Sindsdien is het wereldberoemde merk in hoog tempo gegroeid van een nieuwkomer naar een team dat al zes en na dit seizoen zeven kampioenschappen bij de coureurs en zes bij de constructeurs kon vieren.

De opening voor Red Bull om de Formule 1 te komen versterken kwam in 2004, toen bleek dat Jaguar Grand Prix het financieel niet meer kon verantwoorden om deel te nemen aan de Formule 1. Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz, die eind 2022 overleed, besloot deze kans te grijpen en het team te kopen. Het team werd hernoemd naar Red Bull Racing en zou in 2005 zijn debuut maken in de koningsklasse. Christian Horner werd teambaas en Adrian Newey zou de taak krijgen om de auto's te ontwerpen van het team.

2005

In 2005 was David Coulthard de kopman van het team, terwijl hij afwisselend geflankeerd werd door Christian Klien en Vitantonio Liuzzi. Het resultaat was 34 punten en een zevende plaats bij de constructeurs voor het team dat nieuw was in de sport. In de jaren daarna zou het minder gaan. David Coulthard bleef de eerste coureur van het team in 2006, 2007 en 2008 en kreeg Klien en Robert Doornbos in 2006 en Mark Webber in 2007 en 2008 naast zich, maar erg veel succes had het team niet. Zestien punten, 24 punten en 29 punten leverde het team tijdens die seizoenen een zevende, vijfde en zevende plaats op in het kampioenschap bij de constructeurs.

Red Bull-eigenaar Mateschitz zat echter niet stil en besloot een tweede team te kopen: Minardi. Dit deed hij in 2006, vlak na het debuut-seizoen van Red Bull dus. Het team werd hernoemd naar Toro Rosso en zou vooral dienen als opstapje voor jonge coureurs richting Red Bull Racing. In 2006 waren Liuzzi en Scott Speed de coureurs, zonder al te veel succes. In 2007 zat daar echter ineens Sebastian Vettel, die in 2007 en 2008 naast Liuzzi en Sebastien Bourdais zoveel indruk zou maken dat hij in 2009 de overstap naar Red Bull mocht maken.

Red Bull en Vettel

In 2009 werd Vettel dus als vervanger van Coulthard naar het Red Bull-team gehaald. Hij zou daar tot eind 2013 een duo vormen met Webber. In 2009 leverde het meteen succes op. De Grand Prix van China werd gewonnen door Vettel, waardoor het team haar eerste overwinning in de Formule 1 boekte. In 2009 werd het team tweede bij de constructeurs met 153,5 punten en kondigde het zichzelf voor het eerst echt aan als topteam. Deze lijn werd tijdens de vier jaren daarna stevig doorgetrokken.

Dominante jaren Red Bull 2010-2014

Vervolgens brak de eerste dominante periode voor Red Bull namelijk aan. In 2010, 2011, 2012 en 2013 waren Vettel en Webber de coureurs van Red Bull en zou het team zowel bij de coureurs als bij de constructeurs wereldkampioen worden. In 2010 was Vettel de eerste Red Bull-coureur ooit die wereldkampioen werd, terwijl Red Bull zelf voor het eerst kampioen werd bij de constructeurs met 458 punten. In 2011, 2012 en 2013 werd Vettel ook wereldkampioen, terwijl Red Bull het constructeurskampioenschap zou winnen in alle drie de jaren. 2013 bleek echter ook het laatste seizoen te zijn waarin het team zou domineren, want de jaren daarna veranderde er veel.

Hybride-tijdperk

Vanaf 2014 ging de Formule 1 namelijk een nieuw tijdperk in: het hybride tijdperk. Dit bleek in het nadeel van Red Bull en in het voordeel van Mercedes te zijn, dat een betere motor had. Vettel reed in 2014 samen met debutant Daniel Ricciardo, die over was gekomen van Toro Rosso, en moest met het team genoegen nemen met P2 na 405 punten te hebben gescoord. Vettel besloot vervolgens naar Ferrari te gaan, waarna hij bij Red Bull vervangen werd door Danill Kvyat. Ook hij kwam over van Toro Rosso. Dat jaar, 2015, bleek Red Bull bezig te zijn met een tussenjaar. Het team scoorde maar 87 punten en zou vierde eindigen bij de coureurs. In 2016 veranderde vervolgens alles.

Verstappen bij Red Bull

Max Verstappen zou tijdens het seizoen 2016 namelijk van Toro Rosso naar Red Bull Racing gaan en zijn eerste race, de Grand Prix van Spanje, meteen winnen. Dat jaar werd Red Bull tweede met 486 punten achter het dominante Mercedes. De jaren daarna zou het team met Verstappen en Ricciardo derde eindigen bij de constructeurs en ook Ferrari voor moeten laten gaan. Eind 2018 besloot Ricciardo vervolgens naar Renault te gaan, waardoor de stoelendans bij Red Bull naast Verstappen begon. Zowel Pierre Gasly als Alex Albon zouden een half seizoen rijden bij Red Bull, waarbij beide coureurs niet konden overtuigen. Het team werd in 2019 derde met 417 punten, vooral door de prestaties van Verstappen. In 2020 mocht Albon het hele seizoen teamgenoot zijn van Verstappen, maar ook hij kon niet genoeg indruk maken. Het team eindigde dankzij een dramatisch seizoen van Ferrari wel tweede achter Mercedes met 318 punten.

Pérez en Verstappen

Vervolgens besloot Red Bull eind 2020 iets te doen wat het nog nooit gedaan had: een coureur van buitenaf aantrekken. Sergio Pérez kwam over van Racing Point om teamgenoot van Verstappen te worden. In 2021, het historische seizoen in de koningsklasse, werd Red Bull tweede met 686,5 punten. Dit kwam voor eeen groot deel door Verstappen, maar ook door Pérez die een stuk beter presteerde dan Gasly en Albon deden bij Red Bull. Belangrijker nog was dat Verstappen dat seizoen dankzij een bizarre Grand Prix van Abu Dhabi wereldkampioen werd, waardoor er voor het eerst sinds 2013 weer eens een Red Bull-coureur wereldkampioen werd.

Tweede dominante periode

In 2022 begon de Formule 1 net zoals in 2014 aan een nieuw tijdperk met nieuwe regels en auto's. Deze reglementen bleken vooral in het voordeel van Red Bull te zijn, terwijl Mercedes het hardst werd geraakt. Tijdens de eerste paar races had Red Bull met Verstappen nog wat concurrentie van Ferrari, maar dit zou gedurende het seizoen steeds minder worden. Verstappen zou uiteindelijk een recordaantal zeges boeken en punten scoren, waardoor hij voor het tweede seizoen op rij wereldkampioen werd. Belangrijker nog was dat Red Bull voor het eerst sinds 2013 weer eens kampioen bij de constructeurs werd en de hegemonie van Mercedes doorbrak. In 2023 blijkt Red Bull nog een stuk dominanter te zijn dan in 2022 al het geval was. Het team won alle veertien races tot nu toe in 2023 en lijkt niet gestopt te kunnen worden door welk team dan ook. De kans dat Verstappen en Red Bull weer kampioen worden is groot, net zoals dat de kans groot is dat Verstappen het record voor aantal zeges, podiumplekken en punten in een seizoen gaat verbreken. De Nederlander heeft al een record op zijn naam geschreven in 2023: Verstappen won tien races op rij, waardoor hij het record van Vettel in 2013 aan kon scherpen.

Toekomst

Dit jaar, maar ook de komende twee seizoenen, zien er voor Red Bull Racing rooskleurig uit. De reglementen blijven de komende twee jaar hetzelfde, terwijl Verstappen nog tot eind 2028 contract heeft. De vraag is vooral of Pérez nog in 2024 coureur van Red Bull en is en wie hem eventueel daarna in 2025 op gaan volgen. De grote vraag gaat daarnaast zijn hoe het vanaf 2026 gaat presteren, als de nieuwe reglementen rondom de motoren ingevoerd worden. Red Bull zal dan, zonder hulp van Honda en met hulp van Ford, eigen motoren gaan ontwikkelen en leveren aan in ieder geval Red Bull zelf en AlphaTauri. Er is daarnaast nog ruimte voor het leveren van motoren aan twee andere teams, met onder meer McLaren als veelgenoemde optie. Hierdoor ligt de focus bij Red Bull voor het eerst niet alleen op presteren op de baan, maar moet er ook op het gebied van motoren gepresteerd worden. Het brengt, samen met het nieuwe tijdperk, onzekerheid met zich mee voor 2026 en daarna. Voor nu zal het team ook de komende twee jaar het team zijn om te verslaan.