Remy Ramjiawan

Dinsdag 12 september 2023 20:47

De 34-jarige Valtteri Bottas zit nog altijd vol motivatie om Sauber Alfa Romeo te helpen aan de volgende stap. De Fin rijdt momenteel wat anoniem rond in het middenveld, maar vermoedt dat de podiumplekken niet zo ver zijn, als het nu misschien lijkt.

Bottas was tijdens de piek van zijn carrière bij Mercedes terug te vinden. Die stap had hij verdiend door vier jaar lang bij Williams te presteren, voordat hij in 2017 het zitje van Nico Rosberg overnam om Lewis Hamilton te vergezellen bij de renstal uit Brackley. In die periode wist hij tien overwinningen te pakken en in 2022 werd hij vervangen door George Russell.

Artikel gaat verder onder video

Motivatie

Het laatste seizoen van Alfa Romeo is aangebroken. Het team zal in 2026 als het fabrieksteam van Audi door het leven gaan en hoewel Bottas een contract tot en met 2024 op zak heeft, is hij voornemens om de periode daarna ook bij het Zwitserse team te gaan rijden. "Ik heb nog vele jaren te gaan. Natuurlijk moet je je in deze sport altijd bewijzen met resultaten en dat is nu ook mijn motivatie, om te proberen goede resultaten te behalen, om elk weekend alles uit de kast te halen en ook buiten het circuit hard te werken met het team", zo vertelt hij in gesprek met Speedcafe.

Wachten op podiumplek

Hoewel het team in 2023 geen hoge ogen kan gooien, laat Bottas doorschemeren dat er in de fabriek hard wordt gewerkt voor een goed resultaat. Hij wil dat resultaat voor het team wel binnenhalen. Hoe lang dat dan ook zal duren. "Uiteraard zullen de resultaten van al deze veranderingen te zien zijn, misschien niet volgend jaar, maar over twee, drie, vier jaar. Wachten tot 2026 om weer op het podium te staan? Ja, daar wacht ik graag op", aldus Bottas.