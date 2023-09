Lars Leeftink

Dinsdag 12 september 2023 21:12 - Laatste update: 21:16

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, ziet dat Charles Leclerc vooral zichzelf enorm veel druk op aan het leggen is om wereldkampioen te worden en te strijden met Max Verstappen, Lewis Hamilton en andere coureurs voorin.

Leclerc kreeg lang geen kans om mee te doen om een titel nadat hij van Alfa Romeo naar Ferrari ging. Begin 2022 leek Ferrari eindelijk de auto te hebben om voor de titel te gaan, maar ondanks een voorsprong van 46 punten na vier races kon Leclerc dit niet het hele seizoen volhouden. Verstappen werd met gemak wereldkampioen, waardoor Leclerc genoegen moest nemen met P2 in het kampioenschap. In 2023 is de auto van Ferrari zeker op zondag niet goed genoeg gebleken om überhaupt in de buurt te komen van Red Bull en moet Leclerc vooral vechten met Aston Martin, Mercedes en McLaren.

Windsor over Leclerc

In een nieuwe video op zijn YouTube-kanaal ziet Windsor dat de Monegask zichzelf veel druk oplegt. "De meetlat van Leclerc is racen in de top met Max [Verstappen] en Lewis [Hamilton]. Wanneer hij niet in die situatie zit, lijkt hij niet echt veel om iets anders te geven dan gewoon proberen terug te komen in die situatie." Volgens Windsor hebben de prestaties van Verstappen ook invloed op wat de andere coureurs op de baan doen. "Dat is mogelijk waarom we hem meer fouten zien maken en rare dingen zien doen, omdat hij gewoon wanhopig is om te komen waar hij wil zijn."

Auto Ferrari

Volgens Windsor moet Leclerc snappen in wat voor auto hij momenteel rijdt. "In een auto zoals die van Ferrari, die zijn banden opeet en relatief weinig neerwaartse druk heeft, krijg je snel last van allerlei dingen. Het stuiteren, keihard over de kerbs knallen, de auto die verandert naarmate de brandstofvoorraad afneemt, al die dingen. Het is soms al moeilijk om de auto over de streep te krijgen."