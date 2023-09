Lars Leeftink

Dinsdag 12 september 2023 20:16 - Laatste update: 20:19

De discussie over dominantie in de Formule 1 laait hoog op dit seizoen. Toch is Fred Vasseur, teambaas van Ferrari, vooral onder de indruk van Red Bull Racing in 2023. Vasseur moet het succes van het team echter toch vooral toewijzen aan Max Verstappen, zoals dit tussen 2010 en 2014 het geval was met Sebastian Vettel.

Vasseur is sinds dit seizoen teambaas van het F1-team van Ferrari, historisch gezien het meest succesvolle team van de koningsklasse. Ferrari heeft echter al sinds het vertrek van Michael Schumacher het erg lastig om in de concurrentiestrijd met Red Bull Racing en Mercedes toe te slaan en wereldkampioen te worden. Daar waar Mercedes in het vorige tijdperk de dominante partij was, is dat in 2022 en 2023 Red Bull Racing dankzij Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff wil Red Bull uitdagen in Singapore: "Maar unieke uitdaging voor elk team"

Red Bull

Tegenover RaceFans laat Vasseur weten dat Red Bull, dat alle veertien races in 2023 tot nu toe gewonnen heeft, ook indruk op hem weet te maken. Voor nu moet ook Vasseur erkennen dat Ferrari er weinig aan kan veranderen. “Wat zo indrukwekkend is dat ze [Red Bull] altijd geweldige snelheid hebben gehad. Van Monaco tot Monza, ze hebben op alle soorten circuits gepresteerd.”

Verstappen

Toch wijst Vasseur het succes van Red Bull vooral toe aan Verstappen, die twaalf van de veertien races in 2023 won en na alle races op het podium stond. “Waar ik het meest onder de indruk van ben is Max, en dan heb ik het niet alleen over de laatste tien races, maar ook over de afgelopen twee jaar. Het is natuurlijk wel makkelijker om geen fout te maken als je zover voor ligt, maar ook in andere omstandigheden gaat hij heel goed met de situaties om.”