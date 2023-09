Lars Leeftink

Dinsdag 12 september 2023 19:15 - Laatste update: 19:18

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, hoopt dat het team met Lewis Hamilton en George Russell tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore een uitdaging kan zijn voor Max Verstappen en Red Bull Racing. Toch weet ook de Oostenrijker dat het voor iedereen een weekend vol met uitdagingen wordt.

In het persbericht van Mercedes voorafgaand aan het weekend in Singapore kijkt Wolff nog een keer terug op het weekend in Monza, waar het team buiten de top drie zou eindigen. “We hebben het resultaat in Monza gemaximaliseerd met het pakket dat we hadden. Dat [maximaliseren] zal ook de rest van het seizoen belangrijk zijn, om zo de tweede plaats bij de constructeurs veilig te stellen. Op een circuit dat niet noodzakelijkerwijs paste bij de kenmerken van onze auto, waren we nog steeds competitief.”

Singapore

Daar waar veel mensen denken dat dit het weekend kan zijn dat de reeks van Red Bull ten einde kan komen, moet Wolff deze mensen uit hun droom helpen. Het weekend is namelijk niet alleen zwaar voor Red Bull Racing. “Singapore is een unieke uitdaging voor elk team. De warme en vochtige omstandigheden zijn zwaar voor de coureurs, teamleden en de auto’s. Het is een hobbelig circuit en er zijn ook dit jaar enkele wijzigingen in de lay-out. Het zou de ronde vloeiender moeten maken en iets beter voor de banden.”

Strijd achter Red Bull

Wolff weet dat Mercedes nu naast Aston Martin en Ferrari ook concurrentie heeft van McLaren en Alpine, waardoor het team met vier teams en negen coureurs [inclusief Sergio Perez] moet strijden om de plaatsen naast Verstappen. “De strijd met onze naaste concurrenten is ongelooflijk close. Het is moeilijk te voorspellen hoe de volgorde elk weekend weer is." Toch hoopt Wolff stiekem dat de W14 in Singapore goed genoeg gaat zijn om voor de zege te strijden. De Oostenrijker weet hoe. "Niettemin presteren we doorgaans beter op circuits met veel downforce, dus we hebben goede hoop op een wedstrijd, waarin we competitief kunnen zijn.”