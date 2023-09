Lars Leeftink

Dinsdag 12 september 2023 18:14 - Laatste update: 18:14

Volgens Gerhard Berger is het erg duidelijk waar de frustratie van Toto Wolff, Lewis Hamilton en George Russell richting Max Verstappen en Red Bull Racing vandaan komt. De Oostenrijker reageert op de recente uitspraken vanuit Mercedes over de dominantie van de Nederlander.

In de F1 Nation Podcast maakt Berger duidelijk dat er dwars door de opmerkingen vanuit het kamp van Mercedes heen te lezen valt. Volgens de voormalig coureur van onder meer Ferrari is het duidelijk waar de recente uitspraken vandaan komen. "In sommige opzichten zijn ze ook een beetje gefrustreerd, omdat de seizoenen niet lopen zoals ze zouden willen en dan, op het verkeerde moment krijgen ze de verkeerde vraag en zijn er uitspraken zoals deze.” Berger doelt op de uitspraak van Hamilton dat hij 'überhaupt niet veel geeft' om records en statistieken hij tevens sterkere teamgenoten heeft gehad dan Verstappen. Ook was er nog de Wikipedia-uitspraak van Wolff na de Grand Prix van Italië. Tijdens deze race schreef Verstappen historie door zijn tiende race op rij te winnen, een record.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waarom Silly Season in 2024 en 2025 een doorslaggevend gekkenhuis belooft te worden

Dominante Verstappen

Daar waar Mercedes tussen 2014 en 2021 de dominante factor was in de Formule 1 en alle prijzen won, zijn de rollen nu omgedraaid en is het Verstappen die samen met Red Bull misschien nog wel onverslaanbaarder is dan Mercedes in hun dominante tijdperk was. Volgens Berger weet ook Mercedes dit. “Nu moeten ze het slikken [de dominantie van Verstappen]. Laten we het zo zeggen: Lewis zegt dat Max geen sterke teamgenoot heeft, maar zou Lewis graag bij Max in hetzelfde team willen zitten? Ik betwijfel het!”

Hamilton en Verstappen

Veel mensen vragen zich ook af of Hamilton beter zou presteren dan Verstappen gedurende het seizoen als beide coureurs in dezelfde auto rijden. Berger denkt dat dit in het voordeel zou zijn van Verstappen. “Het is moeilijk te zeggen, Lewis is duidelijk een uitstekende coureur, een van de beste die ik in deze branche heb gezien, maar Max is op weg om de beste te worden. Misschien is hij al het beste.”